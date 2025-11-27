La Sarita Polo Club se prepara para vivir un fin de semana a pura actividad con la llegada de la 4ª edición de la “Copa Aniversario”, un evento que ya se instaló como un clásico en la región. Marcelo Benítez, referente de la organización, adelantó que el torneo se realizará los días 27, 28 y 29, con una destacada presencia de equipos provenientes de Buenos Aires, Cañuelas, Lobos, 9 de Julio, La Pampa, Bariloche, Junín de los Andes y Esquel.

Benítez, organizador del torneo habló en el programa “Tardes de Primera”, que se transmite por CN 24/7 Canal de Noticias, donde brindó detalles de todo lo que se viene para esta nueva edición, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29. Habrá siete equipos en la categoría Alto, cuatro en la Media y tres en el nivel Bajo o Principiantes. En esta edición, los jugadores arribarán con equipos conformados previamente, lo que permitirá partidos más competitivos y parejos. Las actividades deportivas iniciarán cada día a las 11 horas y se extenderán hasta aproximadamente las 18.30.

Además del polo, la organización propone una completa agenda social. El jueves se realizará una peña de bienvenida; el viernes tendrá lugar un Sunset con DJ en vivo; y el sábado, tras las finales y la entrega de premios, llegará el esperado After Polo, uno de los momentos más convocantes del evento. También habrá food trucks, barras móviles y propuestas gastronómicas que incluyen carnes asadas, pastas, pizzas y sándwiches gourmet.

Benítez destacó el trabajo de todo el equipo organizador, el esfuerzo de los clubes visitantes que viajan con sus caballos y estructuras, y el apoyo fundamental de los sponsors. Las entradas pueden adquirirse en los puntos de venta habilitados, Hoka, Terra, El Delfín, Juguetería Flipper, así como también en la entrada del predio, con valores accesibles para todo público.

Mira la entrevista completa: