La tradicional Premium Black ya se encuentra a la venta con una nueva edición cargada de premios millonarios. El producto, que se comercializa por octavo año consecutivo junto con Lotería de Río Negro y otras loterías del país, vuelve a ofrecer dinero en efectivo, autos y una casa prefabricada como parte de su propuesta.

La tradicional chequera de fin de año se comercializa por octavo año consecutivo.

Según se explicó durante la presentación de la nueva edición, el valor del producto se actualiza cada año de acuerdo con el contexto económico y el precio final de la chequera. La Premium Black reúne una serie de premios que se suman a los cuatro sorteos extraordinarios de Lotería Unificada, integrada por seis provincias.

Entre las principales novedades, por tercer año consecutivo se entregará una casa prefabricada como uno de los premios principales. La persona ganadora podrá optar, según las condiciones del sorteo, entre la vivienda o el equivalente en dinero en efectivo. Además, habrá premios millonarios con duplicadores, tres autos y sorteos anticipados vinculados con la chequera y los sorteos de Navidad.

Familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo suelen compartir la compra de la tradicional chequera.

El producto comenzó a comercializarse con anticipación para que los interesados puedan adquirirlo y abonarlo con tiempo. También se mantiene una bonificación especial para quienes lo compren antes del 10 de octubre, fecha que suele marcar un fuerte incremento en las ventas. La Premium Black puede adquirirse en agencias y subagencias habilitadas, además de canales digitales. También se incorporó un monedero de pago que permite cargar dinero y utilizarlo para jugar en la plataforma de juegos lotéricos, con opciones de pago mediante débito y QR.

La propuesta es comercializada por más de seis loterías del país y mantiene una fuerte tradición entre grupos de amigos, familias y compañeros de trabajo. Incluso, muchos apostadores suelen reservar el mismo número edición tras edición como parte de sus cábalas. Desde la organización recomendaron participar únicamente a través de sitios y agencias habilitadas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones y el destino de los fondos recaudados.