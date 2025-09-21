¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Septiembre, Neuquén, Argentina
NEUQUÉN

Día de la Primavera: retuvieron 11 autos por alcoholemia en Centenario

La Policía y el área de Tránsito desplegaron un fuerte operativo de control en la madrugada del 21 de septiembre.

Por Redacción

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 13:00
El operativo, que se llevó a cabo en Ruta 7 y en distintos puntos del ejido urbano, dejó como saldo 11 vehículos retenidos y 15 multas.

En el marco de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, la Policía de la Comisaría Quinta de Centenario desplegó durante la madrugada del 21 de septiembre un amplio operativo de controles de alcoholemia sobre la Ruta 7, a la altura de la primera rotonda, y en distintos sectores del ejido urbano.

El dispositivo incluyó la participación de móviles policiales, patrullas de motoristas, Tránsito de Villa Obrera y Tránsito Municipal, bajo la supervisión de las autoridades de la dependencia.

Como resultado, se registraron 11 secuestros de vehículos por alcoholemia positiva y se labraron 15 actas contravencionales a cargo del área de Tránsito Municipal.

Desde la fuerza remarcaron que este tipo de operativos se realizan con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en jornadas donde se multiplica la circulación de jóvenes y familias por los festejos.

