Con motivo de los festejos por el Día de la Primavera y del Estudiante, la Municipalidad de Neuquén desplegará este fin de semana un operativo especial en distintos espacios públicos de la ciudad. Las acciones estarán coordinadas por las áreas de Tránsito y Defensa Civil, con el acompañamiento de la Policía provincial, en lugares clave como los balnearios, el Paseo Costero, la Plaza de las Banderas y el mirador del Valle.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el principal objetivo es garantizar que las celebraciones se desarrollen en un marco seguro: “Queremos que sea una jornada de esparcimiento y diversión cuidada para todos los jóvenes que celebran el Día de la Primavera y del Estudiante”, afirmó.

Aunque se pronostican jornadas nubladas, desde el Municipio se anticipó que se reforzarán los controles y recorridos preventivos en los puntos más concurridos de la ciudad. En los balnearios, Defensa Civil trabajará junto a los guardavidas para supervisar la seguridad en el sector costero y brindar asistencia en caso de ser necesario.

Por otro lado, los operativos de Tránsito comenzarán en la madrugada del sábado con controles de alcoholemia, documentación y circulación. Estas acciones continuarán durante el domingo, con dispositivos de prevención que se extenderán a lo largo de la jornada, especialmente en horarios de mayor movimiento.

Desde la Municipalidad también se destacó la participación activa de la Policía provincial, que colaborará con los agentes municipales en tareas de control vehicular y patrullajes en las zonas de mayor concentración de personas.

El Municipio reiteró la importancia de disfrutar la fecha con responsabilidad y cuidado, apelando a la conciencia de los jóvenes y sus familias. “El festejo es importante, pero también lo es que todos regresen a sus casas seguros”, concluyó Baggio.