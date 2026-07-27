Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, llegará a Neuquén para compartir su recorrido artístico y presentar su libro en una jornada que reunirá arte, música y cultura rock. El diseñador gráfico, ilustrador y artista plástico es reconocido por haber creado gran parte del universo visual asociado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sus tapas de discos, afiches e ilustraciones se convirtieron en piezas fundamentales del imaginario del rock nacional.

El artista Ricardo Cohen es reconocido por construir gran parte del universo visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La actividad se realizará el jueves 6 de agosto a las 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. La propuesta es impulsada por la Subsecretaría de Cultura de la provincia y tendrá entrada libre y gratuita. Durante el encuentro, Rocambole compartirá detalles de su trayectoria y de su proceso creativo, además de presentar su libro y dialogar con el público sobre arte, comunicación visual y producción cultural.

La propuesta está dirigida especialmente a artistas, estudiantes, gestores culturales y amantes de la música y el diseño, pero también a quienes alguna vez se detuvieron frente a una tapa o un afiche de Los Redondos para descubrir el universo que había detrás de esas imágenes.

La actividad se realizará el 6 de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, con entrada libre y gratuita.

Con una trayectoria estrechamente ligada a la cultura popular argentina, la visita de Rocambole promete ser una oportunidad para conocer de cerca al artista que ayudó a construir una de las identidades visuales más reconocibles de la música nacional.