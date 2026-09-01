Rodolfo Walsh: una jornada para debatir el legado del periodista y escritor

La figura y la obra de Rodolfo Walsh serán el eje de una jornada de reflexión que se realizará este martes 1 de septiembre en Neuquén, con distintas actividades destinadas a recuperar el valor del periodismo, la literatura y la escritura como herramientas para preservar la memoria.

La propuesta es organizada por la Dirección del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y se desarrollará desde las 17 en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (Mitre y Santa Cruz). La jornada será abierta a toda la comunidad y tendrá entrada libre y gratuita, hasta completar la capacidad de la sala.

El encuentro comenzará a las 17 con el acto de apertura, a cargo del Comité Organizador.

A las 17:30 se proyectará “Operación masacre”, dirigida por Jorge Cedrón, para luego continuar a las 19 con una exposición del Museo Paraje Confluencia y de los archivos de la Biblioteca Central de la UNCo.

La actividad incluirá una presentación de Gabriela Centeno y una acción performática a cargo de Confluencia de Artistas.

A las 20, el licenciado Sebastián Hernaiz brindará una conferencia.

El cierre de las actividades estará atravesado por un panel de debate previsto para las 20:30, titulado “La importancia de la labor periodística y la literatura en resguardo de la democracia”. Participarán Emmanuel Guagliardo, Beatriz Gentile y Pablo Montanaro, con la coordinación de Rolando Bonato.

La jornada finalizará a las 21:30, con el cierre a cargo del Comité Organizador.

La propuesta invita a recuperar la obra de Walsh y a pensar su vigencia en el presente, especialmente en torno al compromiso del periodismo y la literatura con la memoria, la verdad y la defensa de la democracia.