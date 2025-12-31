Históricamente, el tren ha sido uno de los grandes medios de transporte de la Argentina, el ejemplo perfecto de una época pujante en la que abrían ramales todos los años y se podía llegar en ferrocarril a la mayoría de los lugares del país.

Con el tiempo, parte de este tejido ferroviario se fue perdiendo, pero aún quedan varios trenes históricos y memorables en los que vale la pena viajar por Argentina.

Tren a las Nubes – Salta

El Tren a las Nubes parte desde la ciudad de Salta y recorre el histórico Ramal C-14 hasta el Viaducto La Polvorilla, uno de los íconos ferroviarios del país. El circuito turístico actual cubre alrededor de 434 kilómetros totales entre ida y vuelta, combinando tramos en tren y ómnibus.

El recorrido se desarrolla íntegramente en la provincia de Salta, atravesando localidades como Campo Quijano y San Antonio de los Cobres, y alcanza una altura máxima de 4.220 metros sobre el nivel del mar, lo que lo ubica entre los trenes más altos del mundo.

Funciona como servicio turístico con salidas programadas. En 2025, el precio del pasaje oscila entre $110.000 y $130.000, e incluye traslados, asistencia y tiempo libre en la Puna. Es recomendable reservar con anticipación y considerar la adaptación a la altura.

Tren del Fin del Mundo – Ushuaia

El Tren del Fin del Mundo conecta la Estación del Fin del Mundo con sectores del Parque Nacional Tierra del Fuego, a pocos kilómetros de Ushuaia. El recorrido es de aproximadamente 7 kilómetros por tramo, con una duración cercana a una hora.

El trayecto se realiza dentro de la provincia de Tierra del Fuego, atravesando bosques subantárticos, ríos y valles, y recrea el antiguo recorrido que utilizaban los presos de la cárcel de Ushuaia a comienzos del siglo XX.

Es un tren turístico corto pero altamente simbólico. En 2025, el precio ronda entre USD 55 y USD 65 para adultos, con tarifas diferenciales para residentes fueguinos y menores. Opera durante todo el año, con mayor frecuencia en temporada alta.

El Tren del Fin del Mundo parte en las afueras de Ushuaia y se adentra en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Tren Patagónico – Río Negro

El Tren Patagónico une Viedma, sobre el Atlántico, con San Carlos de Bariloche, en plena Cordillera de los Andes. Recorre cerca de 825 kilómetros, atravesando la estepa rionegrina de este a oeste.

El servicio se desarrolla íntegramente en la provincia de Río Negro, pasando por localidades como San Antonio Oeste, Valcheta, Ingeniero Jacobacci y Pilcaniyeu, mostrando uno de los paisajes más extensos y solitarios del país.

Funciona como tren regional y turístico, con frecuencias semanales. En 2025, los precios van desde los $45.000 hasta los $80.000, según la clase elegida (pullman o camarote), y es uno de los pocos viajes largos en tren que aún se mantienen activos en Argentina.

El Tren Patagónico une el mar y la cordillera en la provincia de Río Negro.

Tren de las Sierras – Córdoba

El Tren de las Sierras conecta la ciudad de Córdoba con localidades del Valle de Punilla, llegando actualmente hasta Valle Hermoso. El recorrido completo alcanza aproximadamente 100 kilómetros.

Atraviesa zonas urbanas y serranas de la provincia de Córdoba, pasando por La Calera, Cosquín y otras localidades turísticas, con vistas a ríos, montes y paisajes típicos de las Sierras Chicas.

No es un tren turístico, sino un servicio regular, pero se destaca por su valor paisajístico y accesibilidad. En 2025, el pasaje tiene un costo estimado de entre $2.000 y $3.000, lo que lo convierte en una opción ideal para escapadas económicas.

La Trochita, un tren emblemático de la Patagonia.

La Trochita – Chubut y Río Negro

La Trochita, también conocida como el Viejo Expreso Patagónico, opera distintos tramos entre Esquel, El Maitén y zonas rurales, según la temporada. El recorrido turístico más habitual cubre entre 18 y 20 kilómetros por tramo.

Circula por sectores de las provincias de Chubut y Río Negro, con locomotoras a vapor originales y vagones de madera, atravesando paisajes patagónicos abiertos, estaciones históricas y pequeños parajes.

Es uno de los últimos trenes a vapor en funcionamiento del mundo. En 2025, el precio del viaje ronda entre $35.000 y $45.000, dependiendo del tramo y la época del año. Las salidas son limitadas y suelen agotarse con rapidez.