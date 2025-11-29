La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se actualizó este sábado y la alerta por tormentas pasó de nivel amarillo a naranja, debido a la probabilidad de fenómenos severos que incluyen lluvias intensas, ráfagas fuertes y posible caída de granizo en distintos puntos del Alto Valle.

Tras un jueves marcado por el alivio térmico, la llegada de un frente frío abrió paso a condiciones inestables que se mantendrán durante toda la jornada. Aunque el pronóstico indica temperaturas moderadas —con una máxima prevista de 25°C y una mínima que rondará los 14°C—, la inestabilidad atmosférica dominará el panorama climático.

El SMN anticipó tormentas aisladas que podrían intensificarse en cortos lapsos, generando acumulaciones de entre 30 y 45 milímetros de precipitación, con la posibilidad de superar esos valores en áreas puntuales. Además, se estima actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y episodios de granizo.

Las horas más críticas del temporal se esperan entre la tarde y la noche, especialmente después de las 20, cuando la probabilidad de precipitaciones trepará al rango del 70 al 100 por ciento. No se descartan chaparrones ocasionales más temprano, aunque la mayor energía del sistema se concentrará hacia el final del día.

De acuerdo con el organismo meteorológico, el escenario de inestabilidad se prolongará durante el fin de semana. Recién hacia el lunes, coincidiendo con el inicio de diciembre, se prevé una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

Es fundamental tomar medidas preventivas ante el temporal: asegurar techos, chapas, canaletas y cualquier objeto suelto que pueda ser desplazado por las ráfagas; revisar y limpiar desagües y drenajes para garantizar un buen escurrimiento del agua y evitar anegamientos; y, sobre todo, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, ya que la intensa actividad eléctrica representa un riesgo elevado.