Reinaldo Wabeke, conocido como el viudo de Adelfa, reapareció casi dos décadas después de aquel matrimonio que lo convirtió en figura mediática. A los 43 años, reveló cómo perdió los USD 70.000 y las joyas que le quedaron de la herencia de Adelfa Volpes. Según su testimonio, una expareja a la que identifica como "El Rata" le robó todo mientras él cumplía una condena en prisión.

Adelfa era 58 años mayor que él y murió apenas 24 días después de la boda en 2007. Wabeke sostiene que conservaba los ahorros que ella le había dejado. Sin embargo, con el paso de los años terminó perdiéndolo todo. La historia del viudo de Adelfa vuelve a tomar relevancia con esta revelación.

La relación con "El Rata" y el engaño planificado

Reinaldo conoció a "El Rata" en 2010, en un boliche gay de Santa Fe llamado Geo. Lo que empezó como una relación ocasional terminó convirtiéndose en un "pacto" de convivencia que duró más de una década.

El engaño que dejó al viudo de Adelfa sin herencia

"Me ayudó muchísimo cuando yo caí depresivo. Estuvo en momentos difíciles. Cuando caí preso también estuvo, aunque a su manera. Y después se terminó aprovechando de esa situación", afirmó Reinaldo. Esa cercanía fue precisamente lo que le permitió a "El Rata" acceder a información y recursos personales.

El momento en que perdió todo

Reinaldo permaneció cinco años preso por una causa vinculada al narcotráfico. Cuando recuperó su libertad, se encontró con una casa prácticamente vacía. "El Rata se llevó todo de mi casa. Me dejó en pelotas, durmiendo en el piso", recordó al reconstruir ese momento.

Además de los USD 70.000, asegura que perdió alhajas y joyas de oro, muebles, electrodomésticos y distintas pertenencias que había acumulado a lo largo de los años. "El Rata, con quien tuve una relación de 13 años y había depositado toda mi confianza, me robó todo. Fue un engaño planificado", relató.

El origen de la fortuna de Adelfa

Reinaldo contó que la fortuna que Adelfa había acumulado tenía un origen concreto. "Ella era propietaria de una farmacia en la ciudad de Santa Fe. Su papá era farmacéutico y también tenía muchas propiedades. Todo lo heredaron sus hijos. Adelfa decidió venderla justo antes de morir y conservaba ese dinero", explicó.

Su presente: "Vivo de su pensión"

A casi dos décadas de la muerte de Adelfa, Wabeke asegura que el proceso sucesorio todavía no terminó. El patrimonio incluye cuatro departamentos ubicados en el centro de 9 de Julio, Santa Fe. Según su versión, algunas de esas propiedades están ocupadas y reclama su restitución por vía judicial.

"Yo nunca trabajé. Vivo de la pensión de Adelfa", reconoció sobre su presente económico. Su actual marido, Elías Salazar, a quien conoció en el penal de Coronda, trabaja como técnico de celulares y computadoras y también colabora con los gastos de la pareja.

Reinaldo rechazó las versiones que aseguran que gastó la herencia en drogas o fiestas. "Todo el mundo dice que la herencia me la gasté en droga, en fiestas, en un montón de cosas. Pero es mentira", sostuvo.

Un libro y una posible serie en Netflix

En esta nueva etapa, Wabeke está escribiendo un libro autobiográfico junto al escritor Santiago Idiart. Su abogado y representante, Martín Frassi, mantiene conversaciones para convertir su historia en una serie para Netflix.

"Quiero que se conozca mi vida y que se limpie mi nombre. Hay muchas cosas que la gente desconoce", afirmó. También aseguró que contrató un seguro de vida y designó a Elías como beneficiario. "El día que yo me muera quiero que le quede todo a mi marido", expresó. La historia del viudo de Adelfa sigue generando interés y ahora busca cerrar un capítulo doloroso con un proyecto que promete revelar nuevos detalles.