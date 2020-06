“Me tiraron agua caliente” denunció el viudo de Adelfa

“Los últimos días vinieron unos rateritos que me tiraron agua caliente” denunció Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa Volpe, quien está detenido hace dos meses por trasladar cinco kilos de cocaína en su auto sobre la autopista de Rosario en Santa Fe.

El mediático, bautizado por la prensa como Adelfo, se encuentra en el pabellón de hombres del penal Nº 5 de máxima seguridad de Rosario por poseer drogas. “La pasé muy mal con la policía” reveló en un audio que se compartió en el programa “El Run run del espectáculo” por Crónica HD.

En el mismo que fue enviado a su ex manager, Lautaro Reyes, se escucha decir:

"Me gritaban de todo los milicos, me maltrataban. Los últimos días vinieron uno rateritos que me tiraron agua caliente. Pasé desesperación de hambre, de todo. Les daban 5 mil pesos por semana, 30 mil al mes para que me den de comer y se quedaban con la plata".