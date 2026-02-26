¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 26 de Febrero, Neuquén, Argentina
Abuso Sexual

Viudo negro de Regina: la durmió, la violó y le robó todo

Una joven denunció abuso sexual y robo dentro de su propia casa. El acusado, su amigo de 31 años, quedó detenido

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 06:59
Una joven denunció a su amigo por violación y robo. El acusado, un hombre de 31 años, fue detenido tras un operativo policial que lo dejó sin escapatoria y ahora enfrenta cargos por abuso sexual y hurto

Lo que parecía una noche común en el barrio Belgrano de Regiba se convirtió en una pesadilla. La víctima, confiada, invitó a su amigo a su casa a tomar algo. Sin imaginarlo, estaba abriendo la puerta a un depredador. Tras quedarse dormida, despertó en un escenario aterrador: sin ropa interior y con la ausencia de objetos de valor como notebook, parlante, celular y billetera.  

Pero la historia no termina allí. El análisis de las cámaras de seguridad fue clave para desenmascarar al sospechoso. Y lo más escalofriante ocurrió después: el violador regresó a la vivienda como si nada, aparentando desconocer lo sucedido. Ese gesto insólito, casi cínico, lo delató y permitió que la Policía lo detuviera de inmediato.  

Conectando cada pieza del rompecabezas, un allanamiento en una casa de la calle Quilmes reveló la verdad: allí estaban varios de los objetos robados. La escena reforzó la hipótesis de un "viudo negro". un criminal que mezcla seducción, engaño y violencia para atrapar a sus víctimas en la intimidad de su propio hogar.  

La joven, devastada, recibió asistencia médica y fue sometida a pericias en sus partes íntimas que serán determinantes en la causa. Su testimonio y las pruebas forenses se suman a un expediente que ya tiene nombre y apellido: un hombre de 31 años que, bajo la fachada de una noche de tragos, escondía un plan macabro.  

