Un violento episodio sacudió al barrio porteño de Palermo, donde Alfredo, un psicólogo de 38 años, fue drogado, atado y apuñalado por tres viudos negros que lo asaltaron en su departamento tras haber conocido a uno de ellos a través de redes sociales.

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre, en un edificio ubicado sobre la calle Paraguay, cuando el hombre recibió en su casa a un joven con el que había mantenido contacto durante un mes. Según el parte policial, alrededor de las 04:30, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el domicilio tras un llamado de emergencia. Alfredo fue hallado con heridas de arma blanca y trasladado por el SAME al Hospital Rivadavia, fuera de peligro.

Las cámaras del edificio muestran que el visitante ingresó solo junto a la víctima y que, horas más tarde, otros dos cómplices entraron al departamento, abriendo la puerta desde adentro. Cerca de las 03:48, las imágenes captaron a los tres agresores retirándose con la cabeza gacha, conscientes de las cámaras de seguridad.

En su testimonio, Alfredo relató que fue dopado a través de su bebida, maniatado con los cordones de sus zapatillas y atacado mientras intentaba resistirse. “Me dijo que era un trabajo y que tenía que morir”, recordó entre lágrimas. Los ladrones le robaron dinero en efectivo, su computadora, dos celulares y toda su ropa, dejándolo malherido y desnudo.

El psicólogo contó que el joven se presentaba como “Julián Gutiérrez” y tenía un perfil verificado en redes sociales. Tras haber compartido una primera cita en un bar, acordaron verse nuevamente en su casa. “Parecía educado, amable y confiable. No sospeché nada”, señaló la víctima, quien aseguró que fue asistido rápidamente por personal médico y policial.

Las autoridades confirmaron que los exámenes médicos dieron negativo en alcohol y drogas y que la investigación continúa para dar con los responsables del brutal ataque, que actuaron con una clara planificación para cometer el robo.