¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 13 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INVESTIGACIÓN

Brutal asalto en Palermo: un psicólogo fue drogado y apuñalado por viudos negros

El hombre fue engañado por uno de los agresores, con quien había mantenido contacto durante un mes. “Me dijo que tenía que morir”, relató la víctima, que logró sobrevivir y fue hospitalizada sin riesgo de vida.

Por Redacción

Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 16:29
PUBLICIDAD

Un violento episodio sacudió al barrio porteño de Palermo, donde Alfredo, un psicólogo de 38 años, fue drogado, atado y apuñalado por tres viudos negros que lo asaltaron en su departamento tras haber conocido a uno de ellos a través de redes sociales.

El hecho ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre, en un edificio ubicado sobre la calle Paraguay, cuando el hombre recibió en su casa a un joven con el que había mantenido contacto durante un mes. Según el parte policial, alrededor de las 04:30, personal de la Policía de la Ciudad intervino en el domicilio tras un llamado de emergencia. Alfredo fue hallado con heridas de arma blanca y trasladado por el SAME al Hospital Rivadavia, fuera de peligro.

Las cámaras del edificio muestran que el visitante ingresó solo junto a la víctima y que, horas más tarde, otros dos cómplices entraron al departamento, abriendo la puerta desde adentro. Cerca de las 03:48, las imágenes captaron a los tres agresores retirándose con la cabeza gacha, conscientes de las cámaras de seguridad.

En su testimonio, Alfredo relató que fue dopado a través de su bebida, maniatado con los cordones de sus zapatillas y atacado mientras intentaba resistirse. “Me dijo que era un trabajo y que tenía que morir”, recordó entre lágrimas. Los ladrones le robaron dinero en efectivo, su computadora, dos celulares y toda su ropa, dejándolo malherido y desnudo.

El psicólogo contó que el joven se presentaba como “Julián Gutiérrez” y tenía un perfil verificado en redes sociales. Tras haber compartido una primera cita en un bar, acordaron verse nuevamente en su casa. “Parecía educado, amable y confiable. No sospeché nada”, señaló la víctima, quien aseguró que fue asistido rápidamente por personal médico y policial.

Las autoridades confirmaron que los exámenes médicos dieron negativo en alcohol y drogas y que la investigación continúa para dar con los responsables del brutal ataque, que actuaron con una clara planificación para cometer el robo.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD