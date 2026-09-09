Apple presenta sus nuevos teléfonos para 2026. El evento se realizó en la sede central de la compañía en California. La gran novedad fue el iPhone Ultra, el primer teléfono plegable de la marca. También se presentó la serie iPhone 18, con tres modelos: el regular, el Pro y el Pro Max.

El encuentro fue el primero en 15 años sin Tim Cook al frente de la empresa. El nuevo director ejecutivo, John Ternus, lideró la presentación. Cook lo describió como un "hombre brillante" que "comprende lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo".

El iPhone Ultra: el primer plegable de Apple

El iPhone Ultra es el gran lanzamiento de la jornada. Tiene un formato tipo "wide" o "pasaporte", con una pantalla ancha. Se parece al Samsung Galaxy Z Fold 8 y al Xiaomi Fold 18. Todo apunta a que será la estrella de la nueva generación de dispositivos de Apple.

La serie iPhone 18 incluye una variante en color cereza oscuro para los modelos más avanzados. Los precios aumentaron en comparación con la serie iPhone 17 de 2025, debido a la crisis del RAM y los cambios en la cadena de suministro de componentes de memoria.

Apple presenta el iPhone 18 y su primer teléfono plegable, el iPhone Ultra

AirPods con cámara y pantalla inteligente con IA

Apple también presentó AirPods con cámara. Estos auriculares pueden reconocer el entorno del usuario para aprovechar las nuevas funciones de inteligencia artificial. Además, la compañía mostró una pantalla inteligente para el hogar, una evolución del HomePod con reconocimiento facial e IA integrada.

Cómo ver la presentación

El evento comenzó a las 14 horas de Argentina. Apple lo transmitió en sus plataformas oficiales, incluyendo su canal de YouTube.

El camino hacia los 20 años del iPhone

Los nuevos smartphones son los que antecederán al ejemplar con el que Apple celebrará los 20 años del iPhone en 2027. El primer teléfono de la marca apareció en 2007. El iPhone 20 tendría un cuerpo gobernado por el cristal, con marcos imperceptibles. En 2027, Apple también presentaría una segunda versión de su teléfono plegable. Para eso, será clave el desempeño del iPhone Ultra.