Qiyuan Robotics, una empresa especializada en robótica, presentó en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) 2026 de Shanghái su nuevo modelo Qiyuan T1. Se trata del primer robot humanoide capaz de operar en múltiples escenarios gracias a una innovadora arquitectura que permite que un único "cerebro" controle distintas configuraciones físicas. Según la necesidad, el dispositivo puede transformarse de una versión humanoide sobre ruedas, diseñada para interactuar con las personas dentro del hogar, a una forma cuadrúpeda preparada para desplazarse en exteriores y transportar cargas.

Qué puede hacer el robot Qiyuan T1 en cada uno de sus modos

De acuerdo a la circunstancia en que se encuentre, el robot Qiyuan T1 puede cambiar de forma para realizar desterminadas acciones. Todo, de manera autónoma, sin que nadie se lo ordene.

Modo humanoide

En modo humanoide, el robot se desplaza erguido sobre ruedas silenciosas que giran sobre su propio eje. Esto le permite moverse por pasillos estrechos o habitaciones con muebles.

Modo cuadrúpedo

En modo cuadrúpedo, el cuerpo del robot Qiyuan T1 baja su centro de gravedad y se para con apoyo en cuatro ruedas. Como si se tratara de un perro, puede desplazarse por terrenos de tierra o pasto o subir pendientes o escaleras.

Para qué emplea la inteligencia artificial el robot Qiyuan T1

El robot Qiyuan T1 gestiona a través de la inteligencia artificial el equilibrio y su postura de manera independiente. Gracias a esta tecnología, no es necesario que el robot se reinicie cuando cambia de forma. Asimismo, el cambio de forma no es una decisión que tome una persona: los sistemas de navegación y percepción del entorno del robot interpretan el terreno y la tarea a desarrollar en tiempo real. Así puede elegir entre un modo u otro.

Qiyuan T1 posee una matriz de micrófonos, reconocimiento de voz y localización de la fuente del sonido para saber quién le está hablando y de dónde proviene la voz. El robot está dotado de una "memoria a largo plazo" e interacción activa. De esta manera, puede seguir a una persona usando sus propios sensores para rastrear sus movimientos y reconocer a sus dueños.