Apple presentó los nuevos modelos de la familia de celulares iPhone 18. La línea incluye las versiones Pro y Pro Max y suma por primera vez un teléfono plegable: el iPhone Duo. Los equipos tendrán opciones de almacenamiento desde 256 GB hasta 2 TB. Estarán disponibles en los colores glaciar, borgoña y plateado.

El principal cambio dentro de la línea es la incorporación del iPhone Duo. El dispositivo tiene un formato similar al de un libro o un pasaporte. Cerrado, funciona como un teléfono convencional mediante una pantalla exterior de 5,4 pulgadas.

Lanzaron los iPhone 18 con una de las novedades más esperadas: los precios para Argentina

Cuánto costarán los nuevos iPhone en Estados Unidos

En Estados Unidos, los precios iniciales anunciados son:

iPhone 18 Pro: USD 1.199

USD 1.199 iPhone 18 Pro Max: USD 1.299

USD 1.299 iPhone Duo: USD 1.999

Las reservas para los iPhone 18 Pro y Pro Max comenzarán el sábado 12 de septiembre. Los equipos estarán disponibles en tiendas desde el viernes 18. En el caso del iPhone Duo, la preventa arrancará el 16 de octubre y su comercialización comenzará el 23 de octubre.

Precios estimados para Argentina

En Argentina todavía no hay precios definitivos, aunque se manejan estimaciones. El iPhone 18 Pro podría ubicarse entre $2,8 y $3 millones. El Pro Max rondaría entre $3,1 y $3,2 millones. El iPhone Duo sería el más caro de la nueva generación, con un valor estimado de entre $4,7 y $5,3 millones.

La nueva generación de iPhone 18 llega con una apuesta fuerte de Apple al formato plegable. El iPhone Duo busca competir en un segmento que ya tiene referentes como Samsung y Xiaomi. La expectativa ahora está puesta en la recepción del público y en cómo evolucionan los precios en el mercado argentino.