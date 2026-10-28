Avianca fue galardonada en los World Finance Sustainability Awards 2026 en la categoría de aerolíneas para América Latina. La distinción la otorga la revista internacional World Finance y se basa en una rigurosa evaluación de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).

En su análisis, la publicación destacó la capacidad de Avianca para integrar iniciativas de eficiencia operativa dentro de su modelo de negocio. También valoró el fortalecimiento de prácticas de seguridad, inclusión y experiencia del cliente. Además, resaltó su contribución activa al desarrollo económico y social en las regiones donde opera.

Las palabras de Gabriel Oliva

"En Avianca trabajamos para fortalecer continuamente nuestra eficiencia operacional, modernizar nuestra flota, promover una conectividad que impulse el desarrollo de la región y consolidar una gobernanza sólida que respalde la toma de decisiones responsable y la creación de valor a largo plazo. Nos honra recibir este reconocimiento y reafirma nuestra convicción de que la Responsabilidad Corporativa es un elemento central de nuestra estrategia y de nuestro futuro", afirmó Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

Eficiencia operacional y modernización de flota

Avianca implementa iniciativas enfocadas en optimizar el uso de recursos. Un hito clave es la incorporación de aeronaves A320neo. Estos modelos permiten reducciones de consumo de combustible de hasta un 20% frente a modelos anteriores, bajo condiciones específicas del fabricante.

Al cierre de 2025, la compañía contaba con 48 aeronaves de este tipo. Equivalen al 30% de su flota.

Conectividad y desarrollo regional

El aporte de la aerolínea a la conectividad regional fue otro pilar evaluado. Actualmente, Avianca opera más de 160 rutas. Estas conectan a más de 80 destinos en 27 países de las Américas y Europa.

Esa red facilita el acceso a servicios esenciales, el comercio y el turismo.

Impacto social y ambiental

A través de su estrategia de impacto social Alianzas para el Desarrollo, Avianca trabaja junto a 29 organizaciones sociales y ambientales. Pone su conectividad y capacidades logísticas al servicio de iniciativas de salud, asistencia humanitaria, acceso a agua potable y saneamiento, y conservación ambiental.

Gracias al trabajo de las organizaciones aliadas y al apoyo de Avianca, en 2025 más de 54.000 personas en Colombia y América Latina se beneficiaron de programas e intervenciones.

El Banco de Millas y sus acciones destacadas

Uno de los principales mecanismos de esta estrategia es el Banco de Millas. Mediante ese programa, la aerolínea facilita el traslado de profesionales, voluntarios y expertos que participan en proyectos de alto impacto social.

Entre las acciones más destacadas de 2025 se encuentran:

Brigadas médicas en comunidades apartadas: Avianca facilitó la movilización de 45 médicos de la Patrulla Aérea Civil Colombiana . Sus brigadas atendieron a 3.225 personas .

Protección y desarrollo de la niñez: la aerolínea facilitó el traslado de 266 profesionales de Aldeas Infantiles SOS . Sus programas beneficiaron a 11.518 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diez departamentos de Colombia.

Conservación ambiental y economía circular: entre 2022 y 2025, Avianca facilitó el traslado de más de 35 toneladas de residuos reciclables desde territorios remotos hacia ciudades aptas para su aprovechamiento.

Otros reconocimientos y avances

De acuerdo con datos de Cirium, entre 2019 y 2024 Avianca aumentó su capacidad en un 18,1% (sillas disponibles por kilómetro). Al mismo tiempo, redujo en un 19,6% la intensidad de sus emisiones de carbono.

Asimismo, la aerolínea mantuvo durante seis años consecutivos la calificación "B" de CDP en materia de reporte ambiental.

Sobre Avianca

Avianca es miembro de Star Alliance y parte de Grupo Abra. Incluye a Aerovías del Continente Americano S.A., Taca International Airlines S.A., Avianca Costa Rica S.A., Avianca Ecuador S.A., Aviateca S.A., Regional Express Américas S.A.S., Lifemiles y Avianca Cargo.

Con más de 106 años de operación, Avianca compone el grupo de aerolíneas líder en Colombia, Ecuador y Centroamérica. Tiene una de las operaciones aéreas más grandes de América Latina.

En conjunto, la operación de pasajeros y su unidad de carga cuentan con una flota de más de 160 aeronaves. Avianca ofrece más de 160 rutas y más de 700 vuelos diarios. Conecta más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

En 2025, Avianca transportó cerca de 37 millones de clientes mediante la operación de más de 262.000 vuelos. Su programa de lealtad, Lifemiles, es uno de los más grandes de América Latina, con más de 16 millones de socios y más de 200 comercios aliados.