A pocos kilómetros de Villa Pehuenia, Moquehue guarda entre sus bosques y montañas pequeños recorridos que permiten alejarse de los circuitos más conocidos. Uno de ellos es el Sendero Interpretativo Chenque Có, que llega hasta una cascada ubicada al pie del cerro homónimo, en un sector donde las araucarias, los ñires y los cursos de agua forman parte del paisaje. El sendero es de baja dificultad y fue desarrollado en conjunto por la Municipalidad y la Corporación Interestadual Pulmarí.

Una caminata de dificultad baja, para descubrir

“Cueva de agua”

El acceso se encuentra sobre la Ruta Provincial 11, en la zona de Moquehue. El recorrido completo desde el comienzo del sendero hasta la cascada es de 1,82 kilómetros, aunque existe una alternativa más corta: desde la tranquera de la CIP se puede continuar a pie durante unos 553 metros hasta llegar al salto de agua.

El nombre también habla del lugar: en lengua Mapuche, “co” refiere al agua y “chenque” se utiliza para designar un enterratorio o tumba. A nivel local, Chenque Có también aparece identificado como “Cueva de Agua”, por lo que el topónimo tiene distintas interpretaciones.

Camino a la aventura

La cascada se encuentra a los pies del cerro Chenque Có, rodeada por bosque nativo de araucarias, coihues, caña colihue y radales, y pequeños arroyos. El agua aparece después de internarse entre los árboles y funciona como punto final de un recorrido que permite observar otra escala del paisaje de Moquehue: más cerrada, húmeda y silenciosa que la de las costas abiertas del lago.

Araucarias, radales y cañas colihues son protagonistas del paisaje

Más que un destino

La cascada forma parte de un territorio atravesado por lagos, bosques de araucarias y antiguos caminos que conectan distintos sectores de la cordillera. Villa Pehuenia y Moquehue son dos aldeas de montaña separadas por unos 23 kilómetros y vinculadas por un mismo paisaje de lagos y bosques.

El lago Moquehue y su paisaje

En Moquehue también se puede recorrer el Mirador de Incendios, un antiguo punto utilizado para detectar incendios forestales que ofrece vistas del lago y de la Isla Lepén. El recorrido tiene dificultad media y atraviesa bosques de araucarias y ñires.

En Villa Pehuenia, entre los recorridos posibles aparecen el lago Aluminé, la península de Los Coihues, el Paseo de la Costanera, el puente y playa La Angostura y el circuito de Cinco Lagunas, dentro del territorio de la Comunidad Mapuche Puel. También están el volcán Batea Mahuida y distintos miradores distribuidos por la localidad.

"Lafken" del volcán Batea Mahuida

La historia institucional de Villa Pehuenia y Moquehue es relativamente reciente. La Comisión de Fomento fue creada el 20 de enero de 1989, con jurisdicción sobre el perilago de los lagos Aluminé y Moquehue. En 2004 pasó a ser municipio de tercera categoría y en 2019 alcanzó la segunda categoría.

Cómo llegar hasta la cascada Chenque Có

El primer paso es llegar hasta la Ruta Provincial 11, en Moquehue. Allí se encuentra el cartel que marca el inicio del sendero, en las inmediaciones de la cancha de fútbol. Antes de comenzar hay que realizar el registro de ingreso mediante el código QR y, al finalizar, registrar también la salida.

Señalización en el camino

Desde ese punto comienza el recorrido de 1,82 kilómetros. También existe la posibilidad de avanzar en vehículo por el camino de tierra hasta la tranquera de la Corporación Interestadual Pulmarí —sin bloquear el acceso— y continuar caminando unos 553 metros hasta la cascada.

A los pies del cerro Chenque Có

La propuesta es sencilla, pero el entorno exige atención. El sendero está pensado para recorrerlo sin salir de las sendas señalizadas, sin hacer fuego, acampar ni ingresar con mascotas. También se recomienda llevar agua y protección solar y regresar con todos los residuos.