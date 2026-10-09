Disney aplicó este martes un nuevo aumento de precios en sus parques temáticos de Estados Unidos. La medida coincide con el inicio del nuevo año fiscal de la compañía. Afecta a entradas, pases anuales y servicios premium en Walt Disney World (Florida) y Disneyland (California).

Los incrementos son un ritual anual de octubre para la compañía. Representan un delicado equilibrio entre aumentar los ingresos y la disposición de los consumidores a pagar.

El boleto más caro alcanza un nuevo récord

En Walt Disney World, el boleto de un día para un parque en Magic Kingdom durante las fechas más demandadas, como Navidad y Año Nuevo, alcanzará los US$229 más impuestos. Es un nuevo precio máximo.

El boleto más económico se mantiene en US$119 para Animal Kingdom en fechas de menor demanda.

En Disneyland, el precio base del boleto se mantiene en US$104 desde 2019. Por primera vez en una década, el boleto más caro, que suele aplicarse en las vacaciones de fin de año, tampoco sube y se queda en US$224.

Los pases anuales también aumentan

Los pases anuales de Disney World subieron en todas sus categorías. Los incrementos van de US$10 a US$120 según el tipo de pase.

El Incredi-Pass, el pase de mayor nivel, subió US$120, de US$1.629 a US$1.749. El **Pixie Dust Pass, el más económico y exclusivo para residentes de Florida, aumentó US$10.

Disney subió los precios de sus parques: cuánto sale hoy la entrada

En Disneyland, los pases anuales no registraron cambios de precio este año, algo que no ocurría en años anteriores.

El servicio premium que roza los US$500

El Lightning Lane Premier Pass, el servicio de acceso prioritario de mayor nivel en Disney World, aumentó US$50. Su precio máximo pasó de US$449 a US$499 en temporadas de alta demanda.

El Lightning Lane Multi Pass, la opción más económica para evitar filas, no sufrió modificaciones en Disney World. En Disneyland, este servicio subió US$1, hasta los US$38 el mismo día o US$35 por adelantado.

La estrategia detrás del aumento

La compañía explicó que su estrategia de precios distribuye los aumentos entre diferentes públicos. Los productos premium y los servicios adicionales se encarecen. Mientras que los precios de nivel básico, como las entradas de temporada baja, permanecen sin cambios.

Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, declaró a CNN antes del aumento: "Nuestro objetivo es que los visitantes sean el centro de nuestras decisiones, y eso empieza por escucharlos. Esto cobra aún más importancia ahora que las familias controlan cada gasto".

La diferencia entre las dos costas

Disney aplica precios diferentes en Florida y California. La compañía analiza cada mercado por separado. "Recibimos todo tipo de visitantes, y es precisamente por eso que pensamos en fijar los precios mercado por mercado, en lugar de aplicar un enfoque generalizado", explicó Mazloum.

En Disneyland, la clientela es mayoritariamente local y regional. Las visitas tienden a ser más cortas. En Disney World, los visitantes suelen planificar con más antelación, viajar distancias más largas y tomar vacaciones más prolongadas.

Promociones para mitigar el impacto

Para compensar los aumentos, Disney mantiene una serie de promociones. Los visitantes que reserven un paquete de al menos cuatro noches con hospedaje y boletos podrán obtener un descuento de US$250 por noche para la mayoría de los viajes entre finales de febrero y finales de julio de 2026.

La compañía también ofrece un plan de comidas gratuito para niños de 3 a 9 años cuando un adulto adquiere su propio plan de alimentos. La promoción estará vigente durante todo el próximo año.