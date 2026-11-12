Mientras en Argentina la Navidad se concentra en diciembre, en el sur de Brasil la temporada arranca mucho antes. Gramado y Canela, dos ciudades vecinas de la Serra Gaúcha en Rio Grande do Sul en Brasil, encienden sus luces en octubre y sostienen los festejos hasta enero. La propuesta combina desfiles, espectáculos y escenarios navideños que transforman el paisaje de la región.

Para los argentinos, es una escapada posible en primavera o verano, con la ventaja de encontrar la celebración en marcha sin esperar a la semana de Navidad.

Gramado: el Natal Luz y sus escenarios

El Natal Luz es la celebración central de Gramado. La temporada 2026 arranca el 22 de octubre y se extiende hasta el 17 de enero de 2027. El paseo puede empezar en la Praça das Etnias, donde funciona la Vila de Natal con mercado, gastronomía y Casa de Papá Noel. La Rua Coberta se convierte en punto de encuentro para presentaciones musicales.

Gramado y Canela: los destinos de Brasil donde la Navidad arranca en octubre y dura hasta enero

Al caer la noche, el encendido de luces frente al Palácio dos Festivais es uno de los momentos para detenerse. En días seleccionados, los personajes recorren la Avenida Borges de Medeiros en una parada navideña gratuita.

Los espectáculos con entrada incluyen O Grande Desfile de Natal, con carrozas y música en Expogramado, y Nativitaten, en Serra Park, una puesta sobre el agua con la historia del nacimiento de Jesús. La programación 2026 suma Natal Luz In Concert y O Brilho do Natal, ambos en el Palácio dos Festivais.

Canela: Papá Noel baja de la Catedral de Piedra

En Canela, el Sonho de Natal lleva las fiestas a las plazas y calles centrales. La temporada va del 30 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027, con apertura prevista para el 7 de noviembre.

El escenario más singular es la Catedral de Piedra. Allí se produce el descenso de Papá Noel desde las torres durante Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel. En el mismo entorno se presenta el pesebre viviente.

El recorrido suma la Aldeia do Sonho, donde Casas Cantantes ofrece un espectáculo de luces y sonido. También están la Casa de Papá Noel en la Praça João Corrêa y las intervenciones itinerantes.

En fechas seleccionadas, el desfile Expresso do Sonho – O Natal em Movimento recorre las calles centrales. Conviene revisar la agenda: el descenso de Papá Noel y los desfiles no se realizan todas las noches.

Qué hacer durante el día

La temporada navideña no ocupa todo el tiempo. Las jornadas dejan espacio para conocer los destinos.

En Gramado, el Lago Negro invita a caminar junto al agua o dar un paseo en embarcaciones a pedal. El centro permite alternar compras y paradas gastronómicas.

La Rua Coberta, cerca de la Iglesia São Pedro y del Palácio dos Festivais, es una buena referencia para recorrer esa zona. Sus restaurantes y cafés ofrecen una pausa antes de las presentaciones nocturnas.

En Canela, la Catedral de Piedra merece una visita diurna para apreciar su arquitectura y recorrer la plaza que la rodea.

Para sumar naturaleza, el Parque do Caracol figura entre los atractivos del destino. También hay alternativas como el Castelinho Caracol y propuestas de aventura.

Lo recomendable es seleccionar los paseos según los tiempos de traslado y reservar las noches para los festejos.

Cuándo conviene viajar

La ventaja de estos destinos es que no hace falta viajar en la semana de Navidad para encontrar las celebraciones en marcha.

La temporada comienza en primavera y se extiende hasta las primeras semanas del verano.

Para 2026, las fechas oficiales son: