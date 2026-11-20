La provincia del Neuquén llevó sus paisajes, sabores y expresiones culturales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y logró una destacada participación en la 13ª edición de la Noche de las Casas de Provincia. La actividad se realizó en la sede de la Casa del Neuquén y reunió distintas propuestas para mostrar la identidad turística y productiva del territorio.

La jornada contó con la participación del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de NeuquenTur, el Ente Provincial de Termas (EPROTEN) y Artesanías Neuquinas. Los visitantes pudieron acceder a información sobre los destinos provinciales, participar de juegos y conocer los paisajes mediante visores de realidad virtual Oculus.

El desfile de Artesanías Neuquinas exhibió prendas y tejidos representativos de distintas regiones de la provincia.

La programación también incluyó presentaciones musicales de La Valenti y Los Cachorros, una exhibición de joyería de Cristina Jara, pintura en vivo de Abigail Villaseñor y una presentación de malambo a cargo de Máximo Rodríguez, campeón nacional de la disciplina. Además, el EPROTEN acercó una propuesta de spa termal y cosmética facial con fangos y cremas.

Uno de los momentos destacados fue el desfile organizado por Artesanías Neuquinas, en el que seis modelos lucieron prendas y tejidos representativos de distintas regiones de la provincia. Se exhibieron ponchos del Alto Neuquén, de la región de los Lagos y de la región del Pehuén, además de fajas tejidas de la comunidad Mellao Morales, un chamanto y piezas de alpaca.

NeuquenTur continuará con la promoción provincial en Distrito Los Arcos, en Palermo, hasta el domingo 22 de noviembre.

Tras la convocatoria registrada en la Casa del Neuquén, la promoción continuará en Distrito Los Arcos, en Palermo, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre. NeuquenTur instalará un stand que funcionará de 14 a 20, con información turística, simuladores, juegos interactivos y premios para quienes se acerquen durante el fin de semana largo.

La música y las expresiones artísticas formaron parte de la participación neuquina en la jornada realizada en Buenos Aires.

El presidente de Artesanías Neuquinas, “Titi” Ricciuto, destacó la respuesta del público y aseguró que la Casa del Neuquén estuvo llena durante la actividad, con circulación permanente desde las 18.30 hasta la medianoche. La iniciativa forma parte de las acciones para posicionar a la provincia como destino turístico y despertar el interés de quienes viven o visitan Buenos Aires.