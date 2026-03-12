La aerolínea española Plus Ultra tiene previsto comenzar sus vuelos entre Madrid y Buenos Aires el 23 de mayo, con una expectativa de ocupación superior al 90% en ambas direcciones. Según informó Gibson Preziuso, director de Alianzas, Comunicaciones y Asuntos de la Industria de la compañía, la demanda ha sido muy favorable tanto en Argentina como en España.

En esta primera etapa, la empresa operará dos vuelos semanales, que a partir de junio se incrementarán a tres. El plan de la aerolínea es expandir gradualmente la frecuencia hasta alcanzar un vuelo diario en un plazo de dos años.

Preziuso atribuyó el interés por esta nueva conexión a dos factores clave: el atractivo turístico que ofrece Argentina a los viajeros europeos y la numerosa comunidad argentina residente en España, que realiza viajes frecuentes para visitar a sus familias. “Es una comunidad muy numerosa y muy activa, que viaja con frecuencia para visitar a su familia”, explicó el directivo.

Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa ahora tienen nuevo competidor

Plus Ultra se suma a la oferta existente en la ruta Buenos Aires-Madrid, donde ya operan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. Este corredor es uno de los más demandados entre Argentina y Europa.

La compañía lanzó inicialmente pasajes promocionales desde aproximadamente US$930 ida y vuelta con equipaje incluido, un precio por debajo del valor habitual que suele superar los US$1300 según la temporada. Actualmente, los tickets se encuentran en torno a los US$1450 con mochila y carry on incluidos, mientras que la competencia mantiene tarifas superiores a US$1600.

Preziuso aclaró que Plus Ultra no se define estrictamente como una aerolínea low cost, sino que opera bajo un modelo híbrido que combina tarifas competitivas con servicios incluidos. “Ofrecemos comida y bebida a bordo y todas nuestras tarifas incluyen equipaje”, afirmó. Además, la empresa cuenta con acuerdos con Renfe para conectar Madrid con otras ciudades españolas en tren, y con Ita Airways para vuelos hacia Italia.

Además de consolidar su presencia en Buenos Aires, Plus Ultra ya evalúa la posibilidad de abrir rutas desde otras provincias argentinas, como Córdoba, Mendoza y Misiones. “Hoy el tráfico aéreo está muy concentrado en Buenos Aires, pero estamos evaluando otros puntos del país que podrían ser interesantes”, indicó Preziuso, y mencionó que autoridades provinciales ya han mantenido contactos con la aerolínea para destacar las ventajas y el potencial turístico de sus aeropuertos.

Plus Ultra inicia vuelos Buenos Aires-Madrid y planea ampliar rutas en Argentina

La apuesta en Argentina forma parte de un plan más amplio de expansión en América Latina, donde Plus Ultra compite activamente en rutas hacia Lima, Bogotá, Cartagena de Indias y Caracas. Fundada hace diez años, la compañía cuenta con una flota de siete aviones alquilados y transporta alrededor de 400.000 pasajeros anuales.

En línea con su estrategia de crecimiento, Plus Ultra proyecta incorporar dos aeronaves adicionales por año en los próximos ejercicios con el objetivo de ampliar su red de rutas de largo alcance.