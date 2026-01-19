Este jueves 22 de enero, el Museo de Transportes de Luján abrirá sus puertas para conmemorar el centenario del Plus Ultra, el hidroavión que en 1926 realizó la primera travesía aérea transatlántica entre España y América del Sur. La actividad, que comenzará a las 11 y tendrá entrada libre y gratuita, propone un recorrido participativo para revivir esta histórica hazaña.

La iniciativa es organizada por el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El Área Educativa del museo será la encargada de guiar a los visitantes para conocer a fondo el vuelo que partió de Palos de la Frontera el 22 de enero de 1926 y culminó en Buenos Aires el 10 de febrero, tras recorrer cerca de 10.170 kilómetros en 61 horas y 44 minutos.

Durante el recorrido se abordarán aspectos como el origen y las motivaciones del vuelo, sus protagonistas, el contexto geopolítico y tecnológico de la época, y el impacto social y cultural que generó en Argentina. También se contará la historia de la llegada del Plus Ultra al Complejo Museográfico y su conservación en el Museo de Transportes.

La travesía del Plus Ultra

El Plus Ultra, un Dornier Do J “Wal”, fue pilotado por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Esta travesía no solo mostró la valentía y pericia de su tripulación, sino que se convirtió en un símbolo de la relación hispanoamericana.

El vuelo despertó gran expectativa popular, fue seguido con atención por medios internacionales y celebrado en Argentina como un símbolo de progreso tecnológico y cooperación entre naciones en los albores de la aviación moderna. Como curiosidad, el famoso cantante Carlos Gardel le dedicó unos versos en su tango “La gloria del águila” antes de su muerte en un accidente aéreo en 1935.

Plus Ultra: 100 años del primer vuelo transatlántico España-Argentina

Tras completar la hazaña, el Plus Ultra no regresó a España. Por decisión de Alfonso XIII, fue donado a Argentina como símbolo de amistad. Allí formó parte del patrimonio nacional y fue utilizado como avión correo por la Armada. Luego de su retiro, fue exhibido en distintos lugares hasta que en 1936 fue trasladado al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo.

Hoy, a cien años de ese histórico vuelo, el Plus Ultra es una de las piezas más emblemáticas del Museo de Transportes de Luján, donde se conserva como un valioso patrimonio aeronáutico y cultural del país.