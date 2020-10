Rescató 43 cachorros del basural y todavía quedan más

Las fotos se viralizaron por Facebook pero no fue hecho con esa intención, Martin, quien vive en Las Grutas hace 15 años es adiestrador canino, pero también rescata perros y ayuda como puede desde su lugar. Son muchos más los rescatados que tiene, pero la cantidad de cachorros que encontró en el basural de San Antonio Oeste fue impresionante para ser una ciudad con tan pocos habitantes.

“Levantamos perros, recuperamos y damos en adopción” relató Martín a mejorinformado.com, cuenta con el espacio y tiene caniles adaptados para poder tener a los rescatados hasta que estén en condiciones de ser adoptados, no solo recuperación física sino animales que ha tenido que sociabilizar.

¿Cómo fue el rescate de estos cachorros?

“Hace una semana había que atrapar unas perras preñadas con sarna del basural, me pidió una amiga, nos fuimos para ver la posibilidad de atraparla y recuperarla y empezamos a ver muchos cachorros quemados, muchísimos, y entré a levantar cachorros, era caminar 500 metros poner perros en el auto, salir de vuelta a buscar en cuevas porque hacen cuevas, son animales salvajes y cuando quise acordar llenamos el baúl”.

En ese primer viaje fueron 27 los rescatados, pero en otros viajes alcanzaron a rescatar 43 cachorros, “y los quedan” dijo. Por fortuna de todos esos solo quedan 15 en adopción, algunos están con él y los más pequeños, que están siendo destetados, en la casa de su amiga, quien los alimenta a mamadera. Los perros no pasan de los tres meses de edad.

Esta imagen de cachorros abandonados no es exclusiva de San Antonio, no. Es imagen se repite en gran parte de la Argentina y lo que falta es concientizar a la sociedad sobre los cuidados de las mascotas y de la importancia de castrar. “La gente no se toma el esfuerzo de levantarse temprano y sacar turno para llevar a castrar su perro, son muy pocos los que lo hacen, esto pasa en todos lados”.

Es decir que de nada sirven las castraciones masivas si no hay compromiso de la gente. ¿Pero y con los responsables de Zoonosis? Martín sostiene que uno de los grandes problemas es que no hay capacitación en el área de Zoonosis: “si no capacitás al personal de Zoonosis en lo que tiene que hacer y lo que dicen las ordenanzas, sino empezás a trabajar en conjunto con las protectoras, en hacer uso de las multas y las sanciones no vas a parar nunca esto”.

¿Cómo solventás los gastos?

“Me han donado alimento, y hay muchísima gente que quiere ayudar. Plata no recibo. Esto es una locura mía, no tengo necesidad ni obligación de meter a nadie más, siento como que comprometo a otra persona a hacer algo también”. Están consumiendo alrededor de 7 bolsas por mes, más los gastos veterinarios. “pero sale del amor”.

Lo acompañan en su “locura”, como el mismo refiere, su familia. Tiene dos hijos de 9 y 4 años “gracias a ellos los cachorros han sociabilizado porque son animales salvajes, y gracias al enano más chico que anda atrás mío todo el tiempo. Él es que juega con los perros corre se tira al piso, y así lo hacen con todos los animales que traigo a casa. "Son unos genios mis hijos”.

Los rescates no se terminan, todavía quedan muchos, cientos de cachorros y los que vendrán, "quedan muchas perras preñadas”, muchos otros no lograron conocer una buena vida y la falta de humanidad terminó con ellos, muchos cachorros murieron quemados, otros asfixiados porque prenden fuego en las cuevas, ahora todo el esfuerzo está en “sacar todos los cachorros para después hacer fuerte en los perros adultos”. Ojalá la imagen llegue a todos los que tiene que llegar, y se logre entender que esto se trata de responsabilidad. Personal capacitados, ciudadanos responsables y animales castrados.