Un veterinario neuquino ofrece atención online, gratuita y solidaria

La atención veterinaria está incluida en las excepciones dentro del DNU firmado por el presidente de la Nación, esto quiere decir que tanto los profesionales veterinarios como aquellas personas que necesiten llevar a sus mascotas a una consulta, están contemplados y podrán justificar su circulación, siempre que sea un caso verdaderamente importante para seguir respetando el aislamiento obligatorio.

Pero, aquí viene el problema, por obvias razones las veterinarias cambiaron su forma habitual de atención, esto va desde sacar turno hasta atender solamente urgencias. Claro que muchas veces no es preciso para el común de la gente saber qué implica una urgencia y qué no.

José Massabo, reconocido veterinario de Neuquén ante la situación actual de permanecer en aislamiento, ofrece atención online y gratuita para poder ayudar y guiar a las familias sobre qué hacer con su perro o gato ante una duda clínica básica.

A través de un posteo de Facebook que se viralizó y se llenó de agradecimientos, el médico veterinario expresó: “desde el lunes 23 de Marzo intentaré ayudar a quien tenga mascotas en casa para que no tengan que salir corriendo a la veterinaria si la situación no lo amerita. Una urgencia es una urgencia y sobre eso no podré hacer nada, pero si NO es una urgencia tal vez pueda darles algunos consejos de cómo actuar. Mi idea es hacerlo vía videollamada de WhatsApp para así poder vernos y ver a la mascota. Será básicamente un consejo, ya que la revisación no será completa, solo visual y a distancia. Será indispensable una buena señal de wifi”.

También en otros posteos marcó pautas que indican qué es una urgencia y ante qué síntomas se necesita atención veterinaria rápida, pero dejando en claro que nunca debe medicarse a las mascotas con medicamentos humanos porque las consecuencias pueden ser peores.

Algunas de las urgencias más comunes son episodios de vómito o diarrea incontrolables; hemorragias; partos complicados; convulsiones; traumatismos; intoxicaciones; dificultad respiratoria; dificultad para orinar y manifestación de dolor que no cede al analgésico oral.

El consejo de José Massabo, al que también desde Colas & Bigotes nos sumamos, es que la gente no espere a último momento para realizar la consulta, una urgencia no debe ser tratada después de dos o tres días, ni esperar a la noche cuando la atención es mucho más complicada, ser responsables con las mascotas implica cuidarlos y prestar atención ante cualquier comportamiento distinto al habitual y sobre todo no permitir que sufran.

Para los perros y gatos en situación de calle que son alimentados y cuidados por mucha gente, esta atención online es de gran ayuda, siempre que no implique una emergencia, ya que entrar un callejerito a un hogar y ser evaluado a la distancia permitirá despejar dudas de cómo seguir con la atención de otro profesional en un consultorio.