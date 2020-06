Adiós sargento Cartucho

Hace pocos días, el perro mestizo fue motivo de una nota en ésta sección, al conocerse que después de haber superado una insuficiencia renal y problemas asociados a su avanzada edad, había sido ascendido simbólicamente por los policías de la comisaría 7ª de Corrientes al rango de sargento. Los mismos efectivos que cuidaban al longevo can, después de que el veterinario que lo atendió, recomendara que no tomara frío ya que era perjudicial para sus articulaciones. Ya no dormía en la galería sino en las dependencias de la comisaría y tenía las salidas restringidas

Esta mañana, la noticia corrió como reguero de pólvora por Corrientes, Cartucho había muerto producto de un accidente.

Al parecer y a pesar de los cuidados del personal policial, el can se habría cruzado imprevistamente delante de un móvil que transportaba dos personas demoradas y murió producto de las heridas recibidas.

En realidad, Cartucho había sido bautizado originalmente como Milton por su primera familia, pero después de seguir a un móvil policial durante varias cuadras, eligió quedarse a vivir en la comisaría 7ª y allí fue rebautizado y hace poco ascendido por los integrantes de la fuerza.

Su historia trascendió la anécdota barrial, luego de saberse que Milton o Cartucho, se escapaba sistemáticamente de su casa para dirigirse a la comisaría. Finalmente su dueño, el vecino y comisario Julio Vega, autorizó la adopción y poco a poco se fue sumando a las tareas habituales de los efectivos. Estuvo presente en los desfiles por el día de la policía y hasta aportó sus dotes para capturar a numerosos malvivientes.

Dicen que sus muchos años, diecisiete, habrían sido la causa del descuido que le costó la vida.

La cúpula policial de Corrientes y la población toda se encuentran de luto luego de la trágica muerte del perro más querido de la ciudad capital.

Adiós y gracias…sargento Cartucho.