Un juez les dio la razón a los galgos y tendrán abogada

Tres galgos fueron rescatados del maltrato que sufrían de parte de su “familia”, como se estimula desde el derecho animal para reemplazar la figura de “dueños, tras intervenir la justicia en una carrera ilegal de galgos, en Plaza Huincul el año pasado. A pesar de los grises legales que aún persisten en materia de derecho animal, un juez aceptó hoy que una abogada sea querellante y asuma la defensa de los animales.

El precedente legal es importante, porque hasta ahora quienes podían asumir esa defensa, eran los referentes de una Asociación u ONG pero también, quienes tenían el cuidado de los animales; en este caso, los mismos que fueron denunciados por maltrato.

Noraly Melo, abogada y directora del Instituto de Derecho Animal de Neuquén, relató en AM 550, que fue aceptada como querellante en una audiencia que se realizó este jueves, luego de tres horas de intenso debate. “El dueño puede representar a su animal, pero aquí se daba que eran el propio maltratador. No es lógico, y en este caso era el único facultado para resguardar el derecho de los animales, que obviamente los estaba violando desde todo punto de vista, más allá de las carreras prohibidas, el uso de estupefacientes, y demás”, explicó la letrada. Y agregó: “Lo icónico de este resultado es que ahora un abogado que no es dueño del animal ni es una ONG puede representar a un animal en una causa penal”.

El procedimiento se hizo el 14 de julio del año pasado, la defensa de los acusados impugnó todos los actos que se llevaron adelante en el proceso, y entre las últimas acciones, trataba de impedir la posibilidad de constituir la figura de un querellante para los animales.

En la actualidad, mientras sigue el proceso, los tres galgos rescatados se encuentran actualmente bajo la guarda de la actual querellante, en distintos lugares. “Están bajo mi cuidado y obviamente, resalto que nadie los reclamó, por supuesto”, manifestó.

La causa se inició cuando en plena carrera, en una zona de chacras, llegó la Policía de Cutral Co, por orden de la jueza Patricia Lúpica Cristo. La denuncia la realizó la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, de Neuquén. En esa oportunidad, se allanó el lugar y también una vivienda donde ocultaban los perros. Entre los elementos secuestrados había cuatro trofeos, pecheras, jeringas, un protector de agujas, un cartel de un club hípico, y se rescataron los 3 galgos que hoy encuentran a cuidado Melo.