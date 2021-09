Un perro con tres patitas fue adoptado por un hombre amputado

Una tierna historia conmovió las redes sociales. Un hombre que sufrió una amputación tras una infección en una de sus piernas adoptó a un perro que también fue amputado tras una operación. La primera vez que ambos se vieron supieron que eran el uno para el otro y ese momento quedó registrado y se viralizó.

Él se sentía deprimido y para salir de esa situación quiso adoptar a un can porque siempre habían sido buenos compañeros en su vida. Ni bien lo vio se dio cuenta de que este era el indicado: "Me enamoré al instante de él. Ambos tenemos nuestra pierna derecha amputada”.



En esta ocasión, los protagonistas son Kane, un perrito de raza pastor alemán que acababa de ser amputado de una de sus patitas luego de ser atropellado mientras vivía en la calle, y Dane Orozco, un hombre de 42 años que perdió su pierna por una infección.

El clip fue publicado por la cuenta @ivhs_spca. En ese vídeo se puede observar al principio a Kane en el piso, mientras unos veterinarios tratan de confortarlo. Esto se debía a que recientemente había sido sometido a una cirugía en donde debieron cortarle una de sus patas.

La grabación continúa hasta que finalmente el can recibe el alta un mes después de su operación y aguarda la llegada de su nuevo dueño. Quien terminó siendo Orozco, un hombre que vive en Los Ángeles, California, Estados Unidos y que en 2016 perdió su pierna derecha, algo que le cambió la vida.

“Perdí mi pierna en 2016 a causa de una infección. Me ha afectado de muchas maneras, buenas y malas. Mayormente malas porque ya no puedo ser el hombre que solía ser”, se lamentó Dane en una entrevista con un medio local. Y agregó: “Todavía puedo hacer cosas, pero se necesita más tiempo y esfuerzo adicional para hacer las cosas que quiero y eso me causa depresión y ansiedad todos los días”.

Para salir de esa depresión fue a un refugio de animales y allí se dio el esperado encuentro entre ambos. “Fui al refugio solo para mirar porque estaba deprimido y lo único que me hacía sentir feliz en el pasado era tener a mis perros. Cuando vi a Kane, inmediatamente me dije a mí mismo que lo llevaría a casa. Instantáneamente me enamoré de él. A los dos nos amputaron la pierna derecha”, expresó.

Según informaron, el perrito se ha adaptó perfectamente a su nueva vida. Al respecto, Dane Orozco dijo: “Él va conmigo a todos los lugares a los que voy, sin importar dónde esté, nunca está a unos centímetros de mí”. El video compartido en TikTok superó las 12,9 millones de visualizaciones, más de 4 millones de me gusta y más de 60 mil comentarios en donde los usuarios expresaron su emoción por esta historia.