Un audio viral activó la investigación de un secuestro

Durante la tarde del lunes circuló de modo viral audios de WhatsApp de un posible secuestro de una mujer en el Barrio San Cayetano de Roca. Y rápidamente generó alarma y preocupación. Esta mañana, el comisario de la Unidad Tercera, Alejandro Fernández señaló que “una persona a través de una llamada telefónica al 911, que se recibió a las 12:25 nos dijo que una mujer habría pedido auxilio en cercanías a calle Rio Negro y Puerto Rico, en el Barrio San Cayetano. Cuando el personal llegó al lugar y lo recorrió no ubicó a nadie”.

Agregó que “el vecino comentó que escuchó una voz femenina que pidió auxilio y se divisó un vehículo. La policía logró obtener un registro fílmico donde se ve un vehículo con dos personas a bordo, pero no se ve anormalidad en lo que hacen. Una persona desciende luego sube y se retiran”

El comisario Fernández indicó que “no hay una denuncia formal, solo una llamada telefónica al 911. De todas maneras, se inició una investigación de carácter preliminar y se dio intervención a la fiscalía de turno y se solicitó a la División de Judiciales e Investigaciones que inicien la averiguación para saber si el hecho ocurrió. No hay denuncia del hecho en sí, ni de búsqueda de paradero”.

Agregó que “le hicimos un seguimiento a la llamada que realizó el vecino. Buscamos clarificar y tener la certeza de que el hecho no ocurrió. Por eso pedimos las cámaras. Sin denuncia se inició el procedimiento y no hay novedades de que el hecho sucedió. Estamos buscando un vehículo color gris Chevrolet Aveo con un portaequipaje en la parte superior con dos personas. Pero no se investiga un hecho concreto”.