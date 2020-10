La Selección Argentina juega ante Bolivia

Luego de la victoria en el debut La Bombonera ante Ecuador, Argentina se medirá en la altura de La Paz ante Bolivia. El partido, válido por la segunda fecha de las Eliminatorias, arrancará a partir de las 17 horas y será televisado por la TV Pública y TyC Sports.

La intención de Scaloni es mantener el mismo equipo del primer partido aunque, a menos de 24 horas, mantiene algunas dudas. El zapalino Marcos Acuña está casi descartado ya que salió por una molestia y no está al 100%. Para ocupar su lugar, el entrenador piensa en dos nombres, en este orden: Exequiel Palacios, el ex volante de River hoy en el Leverkusen. Y Nico Domínguez, el ex Vélez que juega en el Bologna. Salvio, otro con chances, correría desde atrás. Por el lado del lateral derecho, Scaloni tiene otra duda: la continuidad de Gonzalo Montiel o el posible ingreso de Juan Foyth. Todo indica que el lateral de River continuará en su lugar ya que el DT le tiene mucha confianza.

Más allá de las diferencias entre ambos combinados, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán cortar una racha negativa en el estadio Hernando Siles. Hace 15 años y medio que Argentina no gana en La Paz. La última vez fue bajo las órdenes de José Pekerman que se impuso 2 a 1 camino a Alemania 2006. En esa tarde, el ex entrenador de juveniles puso un equipo que llevaba días preparándose en la provincia de Jujuy.