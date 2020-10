Bronca de Boca y River contra la AFA

La vuelta del fútbol argentino ya tiene plazos, después de siete meses, pero la polémica continúa. Los dos clubes más populares del país, River y Boca, demostraron su bronca. El motivo de la disputa tiene que ver con la finalización unilateral del contrato televisivo que unía a la AFA y a Fox Sports Latin America.

Ante la compra de la cadena ESPN de Fox a nivel mundial, los dirigentes del fùtbol votaron con un resultado de 20 votos a favor sobre 24 con la extinción de este vínculo. Este resultado le quita el 50% de los derechos a Fox y le habilita la posibilidad de Turner (TNT Sports) de adquirir ese porcentaje con una propuesta.

River y Boca salieron al cruce por la decisión que se llevó adelante en el comité. Ambos clubes publicaron el mismo comunicado de prensa, donde destacan que ninguno de los clubes fue parte de la decisión y "no lo consideran justo".

El comunicado de River y Boca:

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, River Plate y Boca Juniors comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes.

Si bien la AFA, a través de la Liga Profesional de Fútbol, tiene la atribución de tomar este tipo de decisiones, Boca y River son una parte fundamental del espectáculo deportivo y entienden que los dos clubes debieron ser consultados a lo largo del proceso que desembocó en este cambio en la titularidad del contrato de derechos televisivos, y no solo ser informados del resultado final".