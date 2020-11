El presidente de Gimnasia renunció a su cargo

Esta mañana, renunció el presidente de Gimnasia de La Plata, Gabriel Pellegrino. La renuncia fue de palabra y falta formalizarla. "Hay una intención de renuncia, que nos presentó ayer. No estaba en esa reunión pero estamos hablando para que revea la decisión", explicó el vicepresidente segundo, Raúl Tassi, en declaraciones a un medio platense.

En una reunión virtual en la noche del lunes, el presidente estalló luego que no respaldaron su intención de modificar la estructura de las División Inferiores. "Estábamos muy bien, no había ningún tipo de problemas. Yo no le veo nada de profundo al tema, pero si tomó esta decisión debe estar cansado", agregó Tassi. "Uno de los motivos fue la continuidad de Marcelo Ramos en el club. El presidente votó para que haya un recambio en la estructura de juveniles, más allá del apoyo a Ramos" agregó.

Si se concreta la salida, Jorge Fabián Reina, vicepresidente primero de la institución, quedaría al mando del club, mientras que el segundo en importancia sería el propio Tassi. Más allá de la situación de su salud, todavía no se sabe qué pasará con Diego Maradona. En diciembre del año pasado, Pellegrino logró la reelección con el respaldo del técnico.