En Perú descartan hinchas en el partido con Argentina

El partido entre la Selección Argentina y Perú, válido por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se llevará a cabo sin público. Más allá del pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el Gobierno le bajó el pulgar y el próximo 17 de noviembre, el estadio Nacional de Lima lucirá vacío.

Lo confirmó la Ministra de Deportes de aquel país, Pilar Mazzetti. "No estamos de acuerdo. Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", dijo la funcionaria.

En ese sentido, Mazzetti sostuvo en declaraciones televisivas que la FPF le pidió opinión al Consejo de Ministros del Gobierno nacional y el organismo consideró que "no es factible". La intención de la FPF era que hubiera unas cinco mil personas en el estadio Nacional de Lima, pero finalmente Perú y Argentina jugarán sin público en las tribunas.