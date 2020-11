Mara Gómez, la primera futbolista trans en primera división

Este sábado, después de tanta espera, Mara Gómez, la futbolista de Villa San Carlos, recibió la habilitación de la AFA y se convirtió en la primera jugadora trans en participar en la Primera División del fútbol femenino de la Argentina, en un hecho histórico en materia de inclusión.

La noticia causó tanta alegría en la joven que escribió en sus cuentas de Facebook e Instagram, "Hoy soy oficialmente jugadora de la máxima categoría del fútbol argentino", compartiendo así la noticia junto a una foto de cuando firmó (pre-pandemia) un acuerdo con la AFA.

Al referirse a esta habilitación por el organismo máximo del fútbol argentino, Mara dijo que "Fue largo el camino, fueron muchos los obstáculos, muchos los miedos y tristezas. Aquello que un día me hizo pensar que no iba a ser nadie, que nunca iba a tener la oportunidad de ser feliz en mi vida hoy se revierte. Estaré cumpliendo una de las metas más grandes de mi vida. Eso que creí indispensable, que nunca iba a suceder".

Aun así, Mara Stefanía Gómez, de 22 años, no pudo formar parte del plantel que debutó este sábado por la mañana en el torneo de Transición de fútbol femenino de AFA contra Racing (las 'Villeras' perdieron por 3 a 0), pero ya fue habilitada por la entidad que preside Claudio 'Chiqui' Tapia y podría hacer su presentación oficial en la segunda fecha como local ante Lanús.

Para llegar a esta habilitación, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó como jurisprudencia la Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada en nuestro país en 2012. Esa ley, entre otras cosas, establece la obligatoriedad de que las personas trans sean tratadas de acuerdo a su identidad de género autopercibida.

Al referirse a su profesión, Mara dice "A mí el fútbol me salvó la vida", durante una entrevista por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y al mismo tiempo reconoce que tuvo varios intentos de suicidio por el bullying y la discriminación de la que fue víctima durante toda su infancia y juventud.

Contó también que "Tenía 15 años. Una vecina me socorrió. Y en ese período me invitaron mis vecinas a jugar al fútbol. Lo tomé como una diversión, pero con el fútbol encontré un medio de contención social y me ayudaba a olvidar todo lo malo. Me salvó la vida", dijo la jugadora sin dejar de destacar que hace casi un año esperaba la habilitación de la AFA.

La joven también enfatiza que "Las personas trans no tenemos opciones prácticamente, la expectativa de vida es de entre 30 y 40 años, nadie nos da trabajo, nos excluyen desde nuestras familias y hasta en el sistema de salud cuando te atienden mal en un hospital". El mismo hombre hétero cis que te bloquea la posibilidad laboral es el mismo que después te consume en la prostitución, que es una salida que muches encuentran. Se trata de vivir o de morir simplemente, es muy complicado", señala Mara, quien también es estudiante de Enfermería.

La joven también hizo un posteo en sus redes agradeciendo a todos los que, de algún modo la acompañaron para llegar a esto, manifestando "Gracias a toda la gente que desde el primer momento me acompañó y apoyó, y creyó en mí. Gracias totales a Juan Cruz Vitale (DT) y a Villa San Carlos por haberme dado la oportunidad. Gracias a mi representante Lorena Berdula que dedicó tanto de su tiempo para acompañarme en el proceso y por enseñarme mucho. Y gracias a mi familia que siempre me abrazó y me dio fuerzas".