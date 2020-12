El equipo de Boca que prevé Russo para el superclásico

El entrenador de Boca, Miguel Angel Russo, estima que Esteban Andrada, Carlos Izquierdoz y Jorman Campuzano pueden ser titulares para disputar el superclásico ante River del próximo sábado por la cuarta fecha del grupo A de la zona campeón de la Copa Diego Maradona.



En un segundo plano tienen chances Sebastián Villa y Carlos Tevez, pero todavía no decidió si ponerlos de entrada o darles minutos durante el partido.



De no ser así jugarían el juvenil Exequiel Zeballos y Mauro Zarate, que lo estaban haciendo en el equipo alternativo que venció a Independiente y Huracán.



El posible equipo sería entonces con Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Izquierdoz y Emmanuel Mas; Zeballos o Villa, Campuzano, Nicolas Capaldo y Edwin Cardona; Zárate o Tevez y Ramón Abila.



En la cabeza del técnico pesa también que varios jugadores, en caso de no estar ante River o no sumar aunque sea algunos minutos, estarán quince días sin haber jugado en forma oficial antes de enfrentar al Santos en la Bombonera el 6 de enero, ya que la última vez que lo hicieron fue el 23 de diciembre en el decisivo triunfo por 2-0 ante Racing, partidos ambos por Copa Libertadores.



En ese contexto Lisandro López, Frank Fabra y Eduardo Salvio estarán en el banco de los relevos y con muchas posibilidades de entrar en algún momento para sumar fútbol.