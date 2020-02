"En Boca no me valoraron, sólo querían más plata"

Alexis Mac Allister fue uno de los nombres más importantes del último semestre en Boca Juniors, sin embargo, el volante fue traspasado al Brighton de Inglaterra luego de que su préstamo haya caducado. Ante su repentina salida, el ex Argentinos fue contundente: "En Boca no me valoraron, sólo querían un poco más de plata".



Al jugador se lo había acusado de haberse ido por el dinero y eso generó malestar e internas en el mundo boca. "Que me quieran hacer quedar mal a mi es política. Tomé la decisión por lo que pasó. Vine a Boca porque quería y, aunque digan que fue por plata, tenía una oferta desde Rusia para ganar dos millones de dólares pero acá vine a ganar un tercio"; explicó en diálogo con Fox Sports.



Con respecto a su rápida salida, Mac Allister recalcó que sólo habló con Riquelme: "Yo le dije a Juan Román que quería quedarme en Boca y esa fue siempre mi principal posición, pero a las horas me enteré que habían mandado un mail diciendo que no iba a Inglaterra salvo que Brighton ponga un millón de dólares. Ahí sentí que no me valoraron y que sólo querían un poco más de plata", afirmó el futbolista.



