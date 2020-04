¿Dani Alves a Boca?

El brasileño Dani Alves, actualmente jugador de San Pablo de su país, aseguró que "no estaría mal" terminar su carrera en Boca e ilusionó a varios. En una charla durante un vivo de la red social Instagram, el ex compañero de Messi no cerró las puertas a una posible incursión en el fútbol argentino.

Consultado sobre un posible retiro en el Xeneize, el brasileño dijo: "Ustedes saben del cariño que yo tengo, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican".

Lo cierto es que el zaguero ex-Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG, tiene 36 años, todavía le quedan 2 de contrato en su equipo, y cobra más de 4 millones y medio de dólares por temporada, un monto muy difícil de abonar por estas tierras.