Sebastián Villa fue eximido de prisión

La justicia concedió esta tarde la eximición de prisión para Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors, en la causa penal en su contra iniciada por su ex novia Daniela Cortés por violencia de género.



La decisión fue adoptada por el juez Javier Maffucci Moore, a cargo de la causa, mientras que el jugador prestaba esta tarde declaración indagatoria, informaron fuentes de la defensa a Télam.



El 27 de abril, Cortés, de 25 años y también colombiana, subió a las redes sociales videos y fotos con su cara ensangrentada producto -según su testimonio- de golpes ocasionados por el futbolista.



El 29 de abril, el juez de la causa, Horacio Hryb, dictó una restricción perimetral de 1.500 metros para que Villa no se pueda acercar a su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

En tanto, Boca Juniors ya dejó en claro su postura de que no querer que continúe en la institución, pero también entienden que -ni por asomo- algún club estará dispuesto a pagar los 30 millones de dólares fijados en su cláusula, por la particular situación del colombiano y por la crisis económica desatada por el coronavirus, y todos estiman que saldrá por un monto mucho menor.