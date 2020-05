Quilci: "No es igual a un entrenamiento, pero me mantiene en una bici"

Hace unos días, Alejandro Quilci fue noticia por rebuscárselas con su bicicleta para poder hacer delivery mientras aprovechaba para hacer ejercicio físico. En declaraciones al programa "Grito Sagrado", el neuquino que representa a San Juan comentó "Surgió porque no se podía andar en bici, se me ocurrió salir a repartir".

Cuando se le consultó respecto a la eficacia como entrenamiento, Quilci no dudó "No es lo mismo, pero me mantiene arriba de la bici y eso es bueno". Sobre su futuro, declaró "El equipo de San Juan entiende mi situación y puedo seguir con ellos"

"El 'Ruso' (Juan Pablo) Raffler es un buen entrenador. Estoy dispuesto a dar una mano a los chicos de los seleccionados de Neuquén, me encantaría" opinó.