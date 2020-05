Murió "El Trinche" Carlovich: el gran mito del fútbol argentino

El ex futbolista Tomás "Trinche" Carlovich, de 74 años, falleció hoy en Rosario mientras era operado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez de las lesiones craneanas sufridas hace dos días durante un violento asalto, mientras iba en su bicicleta. Le pegaron un palazo, lo tiraron, y le robaron el rodado en el que se movía habitualmente por la ciudad que lo vio nacer.

El "Trinche" es, tal vez, el mito más grande del fútbol argentino.

Los que realmente lo vieron jugar con regularidad, aseguran que era tan bueno o más que Diego Armando Maradona. Incluso "el Diez" mismo, en un encuentro que tuvieron hace pocos meses dijo: "este era mejor que yo". Su problema era la falta de profesionalismo. Quienes compartieron equipo con él contaban que "si no lo iban a buscar, no entrenaba". Incluso alguna vez Cesar Luis Menotti lo convocó a una preselección en 1976, y él prefirió irse al río a pescar.

Entre otras anécdotas asombrosas, están las que cuentan que pateaba los penales sin carrera; que José Pekerman aseguró haberlo visto tirar un "doble caño", y quizás la más recordada, es la que asegura que le pegó un baile bárbaro a la Selección Argentina en 1974, cuando fue convocado para un combinado de Rosario y hasta que lo sacaron en el primer tiempo por pedido de Vladislao Cap (el DT del equipo argentino) para evitar un papelón, ya que él, un jugador del ascenso (Central Córdoba), estaba dominando a la selección.

Se fue un futbolista al que pocos vieron jugar, pero al que todos veneran. Que brilló en la "C", pero solo disputó un puñado de partidos en primera con Rosario Central y Colón. Un artista del balón, que no ganó nada, que no triunfó, y del que no hay registros fílmicos, pero al que llamativamente sientan en la misma mesa que a Maradona y Messi... Por algo será.