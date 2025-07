Periodista italiana fue duramente criticada por su look polémico: qué respondió

Con micrófono en la mano y el lente de las cámaras apuntando, Eleonora Incardona se convirtió en el centro de la atención, pero no solo por su labor como presentadora deportiva. En pleno Mundial de Clubes 2025 que se disputa en los Estados Unidos, la periodista italiana se vio envuelta en una oleada de comentarios que pusieron el foco en su look antes que en su rol.

En el más polémico, Incardona eligió un conjunto sastrero de dos piezas en crudo. El traje incluía un pantalón pinzado de tiro alto y corte ancho, que le dio presencia sin rigidez, y un blazer oversized apenas apoyado sobre los hombros. Lo combinó con un top tipo bustier del mismo tono y estampado, con escote profundo en V que dejó al descubierto su abdomen.

Incardona sostenía el micrófono como si supiera que esa imagen se volvería viral, porque lo hizo, pero no por su análisis deportivo, sino por el debate en torno a su vestuario.

“No estás trabajando en la playa. Fuera de lugar”, escribió un internauta.

Otro fue más duro al sostener que "Recuerdo tu reciente entrevista donde dijiste que estás harta de que te juzguen solo por tu apariencia física. Claro, si llegás al campo con un sostén”.

Explotaron las redes con las fotos y videos de la europea

La periodista redobló la apuesta en una segunda aparición. Esta vez, apostó por un minivestido marrón chocolate con un solo bretel tipo halter, totalmente abierto en los laterales y la espalda. Si el anterior look ya fue criticado, este fue acusado de provocador.

Aunque el foco de la polémica estuvo en si su look era "apropiado" o no para cubrir un partido de fútbol, el debate no es nuevo. La presencia femenina en la cobertura deportiva sigue siendo objeto de lupa. Lo que para algunos es libertad y personalidad, para otros es falta de profesionalismo.