Difunden escuchas entre Tinelli y Julio Grondona

En su programa radial, Jorge Lanata difundió una serie de escuchas entre Julio Grondona y Marcelo Tinelli que dejan al descubierto el manejo del histórico presidente de AFA para construir su poder haciendo favores y pidiéndoles algo a cambio a los dirigentes de los distintos clubes del fútbol argentino.

Los audios corresponden a una causa seguida por el juez Norberto Oyarbide quien ordenó intervenir el teléfono de Grondona, fallecido en 2014, para investigar a la financiera Alhec Tours, una cueva que se utilizó para lavar dinero de transferencias millonarias de distintos jugadores. “Las escuchas fueron realizadas entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013 y revelan el detrás de escena de árbitros elegidos a dedo, cambios de horarios de partidos y otros manejos para beneficiar a San Lorenzo“, agregó el periodista, también conductor de “Periodismo para Todos”.

Los diálogos que tomaron estado público son de junio de 2013 en el marco de la definición del campeonato que enfrentaba a Independiente con San Lorenzo en la penúltima fecha y que finalmente terminó con el descenso del Rojo por primera y única vez en su historia. Respecto al árbitro para ese juego clave que fue victoria para el Ciclón 1-0: "A mí Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?". Y Grondona lo tranquiliza: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?".

Además, hacen referencia a una serie de cheques por la compra de materiales de parte de San Lorenzo al corralón familiar de Grondona: "Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo", bromea el histórico dirigente.