Neymar celebró la victoria de Santos y cargó a Paredes

Neymar celebró la victoria 3-0 ante Boca. El astro fue parte del último título internacional de Santos en 2011. Tras festejar la Supercopa de Francia con el PSG, realizó videollamadas con el venezolano Yeferson Soteldo y con el delantero Marinho para felicitarlos y celebrar la clasificación a una nueva final.

En sus historias de Instagram, Neymar publicó historias celebrando el segundo gol de Soteldo. Pero eso no fue todo, el brasileño bromeó a su compañero de equipo y ex Boca Leandro Paredes. Además, reveló que habían apostado una cena así que el mediocampista deberá pagar la comida cuando se junten. “Le quiero dejar un mensaje a mi amigo Leo Paredes. Ja, ja, ja. Ay, me debes una cena. Nos vemos mañana” comentó.

En el Santos, Neymar jugó desde el 2009 al 2013, cuando emigró al Barcelona. En dichos años, ganó una copa nacional además de la Libertadores 2011 y la Recopa sudamericana 2012.