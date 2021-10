VIDEO: Tyson Fury y un nocaut demoledor ante Deontay Wilder

Con los acordes del 'We are de Champions' coronaron a Tyson Fury sobre el ring. Y en ese mismo instante, el rey caído, Deontay Wilder, abandonaba el ring. La cara y la cruz de un combate que fue mejor de lo que todos esperábamos y en el que quedó claro que esta trilogía no estaba prevista, pero que quedará guardada junto con las mejores de la historia.

El 'Gipsy King' salió vestido al ring de emperador romano. No pudo prever mejor lo que le esperaba entre las dieciséis cuerdas: la guerra más absoluta. Fury noqueó a Wilder tras cinco caídas (dos propias y tres ajenas) en el undécimo asalto para retener el título del peso pesado. "Siempre dije que era el mejor del mundo. Él es el segundo. No voy a poner ninguna excusa. Es un luchador muy duro que me hizo llegar a mi mejor pago", espetó el campeón.

La pelea tuvo dos partes muy diferenciadas. Wilder salió a pegar abajo a Fury para evitar su presión e intentar quitarle piernas. Lo logró en los dos primeros asaltos, pero en el tercero el inglés subió una marcha. El campeón intentó durante toda la pelea utilizar su peso (tenía casi 18 kg más que su oponente) para cansar al estadounidense y buscar huecos. El primero lo encontró con un crochet que envió al aspirante al suelo. Lo salvó la campana. ¿Aguantaría? ¡Vaya si lo hizo! Wilder salió inteligente, bloqueando la pelea y cuando Fury quiso entrar le recibió con una derecha directa a la sien. No fue una caída instantánea, pero había daño y el campeón visitó la lona dos veces. Su cara reflejaba rabia y extrañeza por la situación. También lo salvó la campana.

El quinto y el sexto round fueron de transición. Desde el séptimo, el final era claro. El inglés iba pegando con gran certeza e iba echando el peso sobre su rival en cuanto podía. Wilder estaba muy cansado. Sin pegada y siendo inferior, el final estaba claro. Además, el de Manchester ya había comenzado a meter presión, lo que acabó de desconectar mentalmente al de Alabama.

Poco a poco los golpes fueron mayores. Cada vez el aspirante se protegía menos y estaba más KO. En una acción en la que no se cuidó, con una derecha en la corta Fury lo mandó al suelo y otra vez lo salvó la campana. Ahí, o incluso antes, debería de haberse parado todo. No era necesario seguir. Pero él quiso y en el undécimo, Fury acabó con la trilogía entre ambos. Salió de emperador romano y se bajó del ring como emperador del peso pesado.