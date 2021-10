Pochettino y el fino equilibrio en un equipo complicado

El París Saint-Germain (PSG) publicó anoche un parte médico detallando los inconvenientes físicos que padecen varios de sus futbolistas e incluyó a Leandro Paredes, quien habría regresado a Francia con una molestia muscular luego de haber jugado la triple fecha de Eliminatorias con Argentina.

El mediocampista, clave en el armado de Lionel Scaloni, tiene una lesión en “el cuádriceps derecho” por lo que “su regreso a la competición está previsto para después del próximo parón internacional”, señala el documento publicado. La información es llamativa ya que no refiere a un tiempo exacto de recuperación pero afirma que el jugador no debería ser convocado por la Albiceleste.

La noticia es un impacto ya que Paredes, titular en el equipo, se perdería los enfrentamientos ante Uruguay, el 11 de noviembre, y ante Brasil, el 14. Dos encuentros que podrían definir la clasificación de la Argentina al Mundial de Qatar 2022, pese a que aún restan seis jornadas. A finales de octubre, Scaloni debe dar la lista de citados, por lo que deberá esperar para saber si el cuerpo técnico respeta la decisión del PSG o si opta por llamar al futbolista de todas maneras.

Lo que sí queda claro es que el volante de 27 años se perderá los próximos compromisos con su club, el más importante el de este martes ante el RB Leipzig por la Champions League, pero además el del fin de semana en el clásico contra el Olympique Marsella y luego el choque contra el Lille, último campeón de la Ligue 1. El objetivo del conjunto parisino es que el ex Boca Juniors se recupere y llegue de la mejor manera para el partido contra el Manchester City del 24 de noviembre.

Pero no es el único inconveniente que debe afrontar Mauricio Pochettino que tampoco podrá contar con Neymar Jr. por algunos días hasta que se recupere de una dolencia en sus aductores, aunque el grado de la misma no fue aclarado.

Tampoco podrá contar con el internacional, Sergio Ramos, quien aún no debutó en el elenco parisino y no estará disponible para el choque de Champions de hoy, por lo que el ex Real Madrid, seguirá entrenando de manera individual “durante unos días más bajo la supervisión del personal médico”.

En conferencia de prensa, el técnico también se refirió a la situación de Mauro Icardi, quien podría divorciarse de Wanda Nara y por eso se ausentó de las últimas dos prácticas: “Mauro, debido a problemas personales no ha podido entrenar. Está en la lista para jugar hoy... analizaremos la situación y veremos si puede estar dentro del grupo o no”.