La dura confesión de un jugador de la Selección Argentina

El defensor de la Selección Argentina campeona de América, Cuti Romero sorprendió a todos. En una entrevista con ESPN, el jugador reveló que estuvo cerca de retirarse hace unos años, después de un conflicto con los dirigentes de Belgrano, su ex club.

“A los 17 años, los dirigentes de Belgrano me tiraron mucha mierda y me dijeron muchas cosas. Cuando firmé con Genoa me anticiparon que después de tres meses iba a tener que volver a buscar trabajo en Córdoba. Esas palabras te quedan guardadas para siempre”, dijo el jugador del Tottenham.

El jugador inició su carrera profesional en 2016 con la casaca del Pirata cordobés, apenas cumplidos sus 18 años de edad, pero pocos conocen el camino previo para llegar a ese lugar. Desde los 13 el Cuti representó a Belgrano en las inferiores, y llegó un punto de su joven trayecto en el que dudó seriamente si debía seguir. Sin embargo, por alguna razón decidió continuar y las cosas buenas empezaron a llegar: "Cuando pienso en todo lo que logré se me cae una lágrima. Hace un tiempo pensé en abandonar el fútbol y hoy me pasa todo esto" admitió.

"He querido abandonar el fútbol y que se me dé todo esto para mí es algo que jamás hubiera pensado. Gracias a mi representante que me acompaña día a día y me hizo ser fuerte fuera de la cancha, me dio fuerzas para seguir y hoy sigo así, tratando de mejorar y de disfrutar lo que vivo".

Hoy el jugador disfruta de un enorme presente en la Selección Argentina, titular en el equipo de Lionel Scaloni y después de haber sido campeón de la Copa América, contra Brasil en el Maracaná: “Me tocó estar en la Selección en el mejor momento de mi carrera. Compartir plantel con los mejores jugadores del mundo te hace aprender y crecer muchísimo. Esto era un sueño” remarcó el cordobés que acumula un total de ocho partidos con la Albiceleste.

La ilusión está más arriba que nunca. El invicto de la Selección Argentina entusiasma a los fanáticos de cara al Mundial de Qatar 2022. Por eso, Romero dejó en claro que "no somos los mejores, pero podemos competir y hacerle frente a cualquiera”.