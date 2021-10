Imputaron a los presidentes de River y de Vélez

La vuelta del público a las canchas en el fútbol argentino terminó con la mira puesta en la cantidad de gente que acudió a cada uno de los estadios y se confirmó la imputación de Rodolfo D’Onofrio y Sergio Rapisarda, presidente de River y Vélez, respectivamente.

Es en el marco de la investigación que se lleva adelante para determinar si se superó el 50% del aforo permitido por el gobierno nacional en el último decreto, tanto en estadio Monumental como en el Amalfitani. Particularmente por la violación de los artículos 205 (decreto presidencial) y 239 (resistencia a la autoridad) del Código Penal.

En caso de encontrarlos culpables por el incumplimiento del aforo, las eventuales sanciones no incluirían la clausura de los estadios.

En el marco de las imputaciones, se realizó un allanamiento en el Monumental para encontrar material probatorio respecto a la cantidad de hinchas en el Superclásico. Por lo pronto, la fiscalía intimó al club a presentar más documentación en un máximo de 48 horas, que hoy no pudieron entregar por motivos técnicos.

En River aseguran que no se incumplió con el aforo del 50%. En el mismo tono, indican que se le dio cupo a todos los socios que poseen Tu Lugar en el Monumental y que muchos hinchas no pudieron ingresar al Superclásico por no tener las últimas dos cuotas al día.

Por otra parte, en Vélez indican que hubo un doble control por sistema y que en los dos casos dio de la misma forma: se respetó el aforo. De hecho, aseguran que hubo 2 mil personas menos del 50% en el Amalfitani contra Independiente. Mañana podría darse el allanamiento en el Fortín.