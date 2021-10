Pérez Tapia, el talento neuquino que la rompe en la Liga

Desde hace décadas, la Liga Nacional se caracteriza por potenciar el talento de los jóvenes que se forman en nuestras canteras. Se trata de un ciclo de renovación constante, en el que los jugadores se desarrollan, evolucionan en la competencia local y logran establecerse como profesionales de primera clase. Algunos de ellos, incluso, llegan a formar parte de la Selección o emigran al exterior para darle paso a los nuevos jóvenes que surgen y empujan desde abajo para ganar rodaje y establecerse en el ámbito local.



Al día de hoy, este ciclo está más vigente que nunca y cuenta con una gran cantidad de exponentes. Esta nueva temporada de la Liga, que comenzó con el Súper 20, ya le dio espacio a muchos jóvenes con gran potencial por desarrollar en los próximos años.

De esta manera, el sitio oficial de la Liga Nacional de Básquet nombró a los diez jugadores menores a 23 años que dieron un paso adelante en su formación en estos primeros cinco partidos. Aperecen en el listado: Agustín Barreiro (ala pivote de Gimnasia de Comodoro Rivadavia), Federico Elías (escolta de Instituto), Lautaro Berra (pivote de Obras), Luca Valussi (alero de Obras), Joaquín Valinotti (base de Peñarol), Franco Baralle (base de Quimsa), Leandro Cerminato (ala pivote de San Lorenzo), Matías Solanas (escolta de San Martín), Andrés Jaime (base de Unión) y el neuquino Pérez Tapia, escolta de San Lorenzo.

Profundizando sobre el neuquino, lo describen de la siguiente manera: Una de las gratas sorpresas de la 20/21 llegó a Boedo para reforzar a un plantel repleto de jóvenes. El neuquino es un obrero que sabe cómo se construye un equipo desde abajo, sin grandes recursos económicos, pero con voluntad, esfuerzo y determinación, algo que le tocó atravesar en Argentino. Agustín goza de piernas fuertes que le permiten correr la cancha y defender la primera línea con fiereza. Tiene el aro entre ceja y ceja y encuentra con facilidad el punto débil de la defensa rival. Además, posee madurez y temperamento para tomar decisiones incluso en los momentos determinantes y Contagia convicción e intensidad a sus compañeros. En la primera fase, acumuló 11.6 tantos, 2.0 rebotes y 1.2 pases gol. También tendrá que trabajar el tiro a distancia, en el cual ostenta un 23%.

Los números de Pérez Tapia en el Súper 20:

vs Boca (derrota 78-60): 21,02 minutos, 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia.

vs Hispano (victoria 78-61): 31,16; 20-3-2.

vs Obras (derrota 92-77):27,33; 7-1-2.

vs Unión (derrota 76-69): 30,14; 11-1-0

vs Argentino (victoria 81-57): 26,03; 14-3-1

Promedios:11,6 puntos; 2.0 rebotes y 1,2 asistencias. Es el tercer goleador de su equipo.