La polémica frase del presidente del Barcelona sobre Messi

Joan Laporta volvió a referirse a la salida de Lionel Messi de Barcelona y lanzó fuertes declaraciones. “Tuve la esperanza de que a última hora dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y convencido. Entiendo que La Liga lo hubiera aceptado”, afirmó.

El presidente del conjunto catalán destacó que “es algo que no se le puede pedir a un futbolista de su nivel”. Además, agregó: “Lo pensé, porque lo conozco. Conmigo subió al primer equipo y ayudé mucho a su familia. Él sabía que cuando recuperáramos la economía se le correspondería”.

Con respecto a su partida a PSG, fue contundente. “Todo indica que ya tenía la oferta del PSG. El mundo entero sabía que existía una propuesta muy potente e incluso desde el lado del jugador lo manifestaron. No tenemos deuda. Quizá queden algunos conceptos, pero se los pagaremos según lo pactado”, manifestó.

El máximo dirigente aseguró que no está enojado con Messi y afirmó: “No me enfadé con él. No me puedo enfadar con alguien a quien tengo tanta estima y aprecio. Pero, llega un momento que, cuando las dos partes ven que no podrá ser; hay una cierta decepción".

Por último, añadió: “Yo sé que tenían un deseo enorme de quedarse, pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían de París”.

El FC Barcelona registró pérdidas por 481 millones de euros la pasada temporada y acumula una deuda y compromisos futuros por 1.350 millones de euros, lo que resultó decisivo para la imposibilidad de inscribir el nuevo convenio con el capitán del seleccionado argentino.

"Teníamos las conclusiones de la auditoría y la inversión en Leo nos podía poner en riesgo. El Barça está por encima de cualquier jugador", justificó Laporta.