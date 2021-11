¿Sergio Ramos se va del PSG sin debutar?

Las alarmas en el PSG se encienden. Uno de los fichajes estrella, pese a su edad, podría dejar prontamente la institución. Ya se cumplirán cuatro meses en los que el defensor español fue anunciado como jugador del cuadro parisino. La expectativa por él, al igual que por Messi, fue mayúscula. Pero son casos distintos a estas alturas.



El argentino, pese a que no está al máximo de su rendimiento, ya ha participado con el equipo y ha sido fundamental con sus anotaciones. No pasa lo mismo con Ramos, que sigue entrenándose y esperando la recuperación de su lesión del soleo.

De acuerdo a información de Le Parisien, el club estaría planteándose la posibilidad de rescindir el contrato con el español, asumiendo su error al contratarlo. Cabe recordar que son dos años los firmados por Ramos, por lo que su costo podría elevarse.



“La confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción. El PSG empieza a admitir que pudo equivocarse” fueron las palabras por parte del rotativo, que es fuente cercana al cuadro francés.



Y es que el central estará cerca de cumplir ocho meses sin un partido de máximo rendimiento, pues el más reciente data del 5 de mayo. Fue en la derrota del Real Madrid 2 a 0 contra Chelsea en las semifinales de la Champions League.