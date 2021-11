Pergolini destrozó a Riquelme: "Con la mística no se gestiona"

Mario Pergolini, ex vicepresidente de Boca que renunció en marzo de este año por diferencias con la dirigencia, se refirió a Juan Román Riquelme y disparó sin filtro contra la gestión del ídolo boquense, dando por entendido que es él quien maneja los hilos y las decisiones más importantes según su versión y no Jorge Ameal, presidente.

En diálogo con A24, el productor y ex vicepresidente de Boca fue categórico al opinar sobre cómo está Boca a nivel gestión y responsabiliza a Román: "Hay que tener gente capaz para llevar adelante el club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, esa es mi opinión", expresó el empresario.

Por otra parte, definió al exjugador como "una excelente persona", pero dejó en claro que tuvieron una relación tirante. "No nos llevamos. Creo que caí en la trampa", afirmó.

Por último, agregó: "En Boca se te abren puertas que nunca había visto. Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui", sentenció Pergolini, quien renunció a su cargo en marzo de este 2021.

A todo esto, Boca continúa en carrera por lograr los objetivos: ganar la Copa Argentina y acceder de esa manera a la Copa Libertadores 2022, dos desafíos en cadena que el club necesita conseguir para de esa manera calmar las aguas, reconfirmar a Battaglia como técnico y pensar en refuerzos para afrontar el próximo torneo.